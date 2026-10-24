برداشت پسته از ۴۰۰ هکتار باغ بارده هرند اصفهان آغاز شده و بخشی از ۶۰۰ تن محصول پیش‌بینی‌شده، پس از فرآوری راهی بازارهای صادراتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این روز‌ها باغ‌های پسته شهرستان هرند در شرق استان اصفهان، میزبان کشاورزانی است که برداشت محصول خود را آغاز کرده‌اند؛ محصولی که به گفته کارشناسان، شرایط خاک و اقلیم منطقه ظرفیت مناسبی برای کشت آن فراهم کرده است.

مجید ترابی، فرماندار شهرستان هرند، با اشاره به سطح زیر کشت پسته در این شهرستان گفت: از مجموع ۷۰۰ هکتار باغ پسته هرند، ۴۰۰ هکتار به مرحله باردهی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰۰ تن پسته از این باغ‌ها برداشت شود. ۳۰۰ هکتار دیگر نیز هنوز به مرحله باردهی نرسیده‌اند و با به بار نشستن این باغ‌ها، ظرفیت تولید شهرستان افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ارقام کشت‌شده در هرند افزود: ارقام اکبری، احمدآقایی و کله‌قوچی از جمله ارقام پسته کشت‌شده در این منطقه هستند و توسعه این محصول می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان کمک کند.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما

پسته برداشت‌شده در هرند پس از انتقال به ترمینال‌های فرآوری، پوست‌گیری، خشک و برای بسته‌بندی و عرضه به بازار آماده می‌شود؛ بخشی از این محصول نیز به بازار‌های صادراتی راه پیدا می‌کند.

فرماندار هرند همچنین از حضور سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه پسته از استان کرمان و شهرستان رفسنجان در این منطقه خبر داد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه توسعه باغداری و فعالیت‌های مرتبط با فرآوری و صادرات پسته را فراهم کند.

توسعه کشت پسته در هرند، با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های خاک این منطقه، نمونه‌ای از حرکت کشاورزی شرق استان اصفهان به سمت محصولاتی متناسب با شرایط محیطی است.