هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی از امروز تا هشتم آبان با شعار «مسئولیت همگانی و عمومی‌سازی سواد رسانه‌ای» در ایران آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این هفته، بر ضرورت تقویت نگاه انتقادی، راستی‌آزمایی اخبار و ارتقای سواد رسانه‌ای به‌عنوان یک نیاز حیاتی برای آینده نسل‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با آغاز هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی از امروز تا هشتم آبان، سخنرانان مراسم افتتاحیه بر ضرورت تقویت نگاه انتقادی به پیام‌های رسانه‌ای، راستی‌آزمایی اخبار و مسئولیت‌پذیری کاربران در انتشار اطلاعات تأکید کردند.

علیرضا خرازی، استادیار دانشگاه در رشته علوم ارتباطات، با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، به‌ویژه هوش مصنوعی، گفت: برخورداری از نگاه انتقادی و توانایی تجزیه‌وتحلیل پیام‌های رسانه‌ای از مؤلفه‌های اصلی سواد رسانه‌ای است.

وی به‌روز نگه‌داشتن دانش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی را از اولویت‌های مهم کشور دانست و تبادل آخرین یافته‌ها و تجربیات میان متخصصان را از اهداف این نشست عنوان کرد.

در ادامه این مراسم، همچنین دکتر بهاره نصیری، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای در کشور تأکید کرد.

وی ارتقای سواد رسانه‌ای را فراتر از یک فعالیت علمی یا حرفه‌ای دانست و بر اهمیت آن برای جامعه و آینده نسل‌های بعد، در شرایط گسترش نفوذ رسانه‌ها بر اندیشه‌ها و سبک زندگی، تأکید کرد.

در ادامه آقای نصیری، رئیس سازمان فعالیت‌های قرآنی جهاد دانشگاهی، نیز با تشریح مبانی قرآنی سواد رسانه‌ای، به آیه ۶ سوره مبارکه حجرات و ضرورت تحقیق و بررسی اخبار پیش از پذیرش یا انتشار آن‌ها اشاره کرد.

بر این اساس، کاربران تلفن همراه صرفاً دریافت‌کننده پیام نیستند، بلکه با امکان تولید و بازنشر محتوا، در برابر اطلاعاتی که منتشر می‌کنند نیز مسئولیت دارند. بررسی منبع اصلی خبر، مراجعه به منابع معتبر و تفکیک واقعیت از شایعه و تحلیل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش انتشار اطلاعات نادرست کمک کند.

وی همچنین با اشاره به آیه ۳۶ سوره مبارکه اسراء، مسئولیت‌پذیری در گفتار و انتقال پیام را از دیگر اصول مرتبط با سواد رسانه‌ای برشمرد.

برنامه‌های هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

برنامه‌های امسال این هفته در ایران با شعار «مسئولیت همگانی و عمومی‌سازی سواد رسانه‌ای» از امروز (دوم) تا هشتم آبان برگزار می‌شود.

شنبه ۲ آبان؛ افتتاحیه و رونمایی‌ها

در نخستین روز این هفته، از کانال والدگری رسانه‌ای «قطب‌نمای رسانه» در پیام‌رسان شاد، با هدف آموزش مهارت‌های والدین در مواجهه با رسانه‌ها در عصر هوش مصنوعی، رونمایی می‌شود. همچنین پوستر دوره تخصصی ۶۰ ساعته تربیت مربی سواد رسانه‌ای، با همکاری انجمن سواد رسانه‌ای ایران و پژوهشگاه فضای مجازی، رونمایی خواهد شد.

یکشنبه ۳ آبان؛ همایش والدگری رسانه‌ای

این همایش در فردیس استان البرز برگزار می‌شود و شامل کارگاه آموزشی والدگری رسانه‌ای و فرزندپروری دیجیتال و همچنین کارگاه اصول و مهارت‌های استفاده آگاهانه از بازی‌های رایانه‌ای است.

دوشنبه ۴ آبان؛ نشست هم‌اندیشی مرکز ملی فضای مجازی

در این نشست، نقش سکوها و رسانه‌های فضای مجازی در ارتقای سواد رسانه‌ای بررسی می‌شود.

سه‌شنبه ۵ آبان؛ آموزش در دانشگاه فرهنگیان

یک دوره آموزشی ویژه دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد.

چهارشنبه ۶ آبان؛ وبینار هوش مصنوعی

وبینار آموزشی هوش مصنوعی ویژه معلمان و مربیان، با همکاری آکادمی آراسان و انجمن سواد رسانه‌ای ایران، برگزار می‌شود.

پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ آبان؛ همایش سواد رسانه‌ای و شهروند آگاه

همایش «سواد رسانه‌ای و شهروند آگاه» به همت استانداری البرز و شهرداری کرج برگزار می‌شود.

برنامه‌های تکمیلی در ماه‌های آینده

بر اساس برنامه اعلام‌شده، از ۱۰ آبان دوره مجازی تربیت روایت‌گری سواد بازی‌های رایانه‌ای با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آغاز می‌شود.





همچنین در آذرماه، جلسه رونمایی و نقد و بررسی کتاب‌های منتشرشده حوزه سواد رسانه‌ای در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده است. اجرای پویش سواد رسانه‌ای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آینده نزدیک است.