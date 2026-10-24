به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته تیم‌های دپورتیوو آلاوس و مالاگا به تساوی ۱ - ۱ رسیدند. تیم آلاوس با ۱۲ امتیاز به رده هفتم صعود کرد و تیم مالاگا با ۵ امتیاز در رده بیستم (قعر جدول) قرار دارد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۲ آبان:

رایو وایکانو - الچه

راسینگ سانتاندر - اسپانیول

والنسیا - ویارئال

آتلتیکومادرید - دپورتیوو لاکرونیا

یکشنبه ۳ آبان:

آتلتیک بیلبائو - ختافه

سلتاویگو - رئال بتیس

رئال سوسیداد - لوانته

بارسلونا - رئال مادرید (داربی اسپانیا یا داربی ال کلاسیکو)

در تاریخ داربی اسپانیا که از سال ۱۹۰۲ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۳۰۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که رئال مادرید ۱۱۲ بار و بارسلونا ۱۳۱ بار به پیروزی رسیده‌اند. در این بازی‌ها بارسلونا ۵۴۷ گل و رئال ۵۰۰ گل به ثمر رسانده‌اند. در تاریخ این داربی سرخیو بوسکتس هافبک اسپانیایی بارسلونا با حضور در ۴۸ دیدار و لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا با زدن ۲۶ گل رکورد دار هستند.

دوشنبه ۴ آبان:

سویا - اوساسونا



در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۲۲، رئال مادرید با ۲۱ و رئال بتیس با ۱۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.