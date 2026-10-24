شفافسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره وضعیت خرید تعهدات پزشکی و اجرای رأی دیوان عدالت اداری
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پی انتشار مطالب مرتبط با استنکاف برخی از رؤسای دانشگاهها از اجرای رأی بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص خرید تعهدات، نسبت به رفع ابهام در این موضوع اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این بیانیه در پاسخ به گزارشهای منتشر شده مبنی بر عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری توسط برخی از رؤسای دانشگاهها منتشر شده است. در این رابطه اعلام شده است که ممنوعیت خرید تعهدات که در سال ۱۴۰۱ و در دوران مدیریت پیشین وزارت بهداشت وضع شده بود، پس از طی فرآیندهای قانونی و شکایت دانشجویان، سه ماه پیش توسط وزارت بهداشت لغوشده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که از آنجایی که دانشگاهها به عنوان مجری بخشنامههای ستاد مرکزی عمل میکنند، فرآیند برقراری مجدد خرید تعهدات منوط به تعیین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی جدید توسط وزارت بهداشت خواهد بود. با اجرای این دستورالعملها، ابهامات موجود برطرف شده و فرآیند مذکور طبق ضوابط قانونی انجام خواهدشد.