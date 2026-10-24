در ادامه این بیانیه آمده است که از آنجایی که دانشگاه‌ها به عنوان مجری بخشنامه‌های ستاد مرکزی عمل می‌کنند، فرآیند برقراری مجدد خرید تعهدات منوط به تعیین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی جدید توسط وزارت بهداشت خواهد بود. با اجرای این دستورالعمل‌ها، ابهامات موجود برطرف شده و فرآیند مذکور طبق ضوابط قانونی انجام خواهدشد.