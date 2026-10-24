به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۹ ایستگاه پایش فعال با میانگین ۱۲۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه خیابان‌های رودکی و ۲۵ آبان با عدد ۱۵۳، احمدآباد ۱۵۷، انقلاب و دانشگاه علوم پزشکی ۱۵۵، بزرگراه خرازی ۱۵۶ و محور شرق اصفهان ۱۷۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه استانداری اصفهان با عدد ۱۴۵، ملک‌شهر ۱۱۱، پارک زمزم ۱۱۸، فرشادی ۱۲۷، فیض ۱۴۹ و کردآباد ۱۳۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در خیابان پروین اعتصامی با عدد ۸۴، دانشگاه صنعتی ۶۳، رهنان ۹۷، سپاهان‌شهر ۹۴، شهرک منتظری ۷۶ و میرزا طاهر ۹۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.