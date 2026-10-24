به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،

دومین رویداد همخوان جایزه ملی کتابخانه ایران رویدادی که در آن اصحاب رسانه گروه‌های مردمی و نهاد‌های عمومی که در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت کرده‌اند، می‌توانند تا پنج آبان ،با ثبت و ارائه مستندات اقدامات خود به نشانی neshan.hamkhan.ir در این رویداد شرکت کنند.



مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از اتصال فرایند صدور شابک به پنجره واحد دولت خبر داد.

حیدری گفت: اتصال فرآیند صدور شابک در «پنجره واحد دولت» یکی از برنامه‌های جدید خانه کتاب و ادبیات ایران است که بر اساس آن ناشران می‌توانند درخواست مجوز انتشار کتاب و دریافت شابک را در یک مسیر یکپارچه انجام دهند تا طی فرآیندهای جداگانه و موازی جلوگیری شود.

سی و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آذر ماه برگزار می‌شود. این تصمیم در نشست شورای سیاست گذاری سی و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گرفته شده است.



طرح ملی خادم کتاب با رویکردی مردمی و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی تسهیل دسترسی مردم به کتاب‌های خوب و اثرگذار در میان نوجوانان و جوانان آغاز به فعالیت کرد.

در این طرح علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی می‌توانند با برپایی میز‌های کتاب در مساجد هیئت‌ها مدارس مصلا‌ها و دیگر مراکز فرهنگی زمینه دسترسی آسان‌تر اقشار مختلف جامعه به کتاب‌های خوب و اثرگذار را فراهم کنند،



ما آخرین خبر‌ها از وضعیت سلامت رضا امیرخانی نویسنده کشورمان.

غلامرضا طریقی معاون شعر و ادبیات خانه کتاب و ادبیات ایران در این باره گفت: آقای امیرخانی مقداری پیشرفت داشتند در احوالشان چشمشان را باز می‌کنند .

مقداری عکس العمل نشان می‌دهند ولی هیچ کدام نه نشانه خیلی مثبتی است و نه نشانه منفی.( رضا امیرخانی نزدیک به یک سال پیش با وارد شدن ضربه به سر پس از سقوط در حال ناهوشیاری است.)



نمایشگاه فوتبال در ادبیات کودک و نوجوان با ارائه دویست عنوان کتاب و مجموعه‌ای از آثار پژوهشی و افتخار‌های فوتبال ایران در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه تا پایان آبان از ساعت هشت تا نوزده در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید حسن نصرالله برپاست .