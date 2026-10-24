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خبرهای مهم هفته را از اعلام زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران تا جدیدترین اخبار از طرح های ترویجی کتابخوانی در بسته(کتاب در هفته ای که گذشت) بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
دومین رویداد همخوان جایزه ملی کتابخانه ایران رویدادی که در آن اصحاب رسانه گروههای مردمی و نهادهای عمومی که در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت کردهاند، میتوانند تا پنج آبان ،با ثبت و ارائه مستندات اقدامات خود به نشانی neshan.hamkhan.ir در این رویداد شرکت کنند.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از اتصال فرایند صدور شابک به پنجره واحد دولت خبر داد.
حیدری گفت: اتصال فرآیند صدور شابک در «پنجره واحد دولت» یکی از برنامههای جدید خانه کتاب و ادبیات ایران است که بر اساس آن ناشران میتوانند درخواست مجوز انتشار کتاب و دریافت شابک را در یک مسیر یکپارچه انجام دهند تا طی فرآیندهای جداگانه و موازی جلوگیری شود.
سی و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آذر ماه برگزار میشود. این تصمیم در نشست شورای سیاست گذاری سی و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گرفته شده است.
طرح ملی خادم کتاب با رویکردی مردمی و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی تسهیل دسترسی مردم به کتابهای خوب و اثرگذار در میان نوجوانان و جوانان آغاز به فعالیت کرد.
در این طرح علاقهمندان و فعالان فرهنگی میتوانند با برپایی میزهای کتاب در مساجد هیئتها مدارس مصلاها و دیگر مراکز فرهنگی زمینه دسترسی آسانتر اقشار مختلف جامعه به کتابهای خوب و اثرگذار را فراهم کنند،
ما آخرین خبرها از وضعیت سلامت رضا امیرخانی نویسنده کشورمان.
غلامرضا طریقی معاون شعر و ادبیات خانه کتاب و ادبیات ایران در این باره گفت: آقای امیرخانی مقداری پیشرفت داشتند در احوالشان چشمشان را باز میکنند .
مقداری عکس العمل نشان میدهند ولی هیچ کدام نه نشانه خیلی مثبتی است و نه نشانه منفی.( رضا امیرخانی نزدیک به یک سال پیش با وارد شدن ضربه به سر پس از سقوط در حال ناهوشیاری است.)
نمایشگاه فوتبال در ادبیات کودک و نوجوان با ارائه دویست عنوان کتاب و مجموعهای از آثار پژوهشی و افتخارهای فوتبال ایران در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه تا پایان آبان از ساعت هشت تا نوزده در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید حسن نصرالله برپاست .