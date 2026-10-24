فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی-مبناگذار در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با آغاز فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، استاندار در نشست تخصصی این حوزه، بر اهمیت حیاتی دقت در ثبت آمار‌ها جهت برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی تأکید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه این سرشماری هر ۱۰ سال یک بار انجام می‌شود، گفت: دقت در آمارگیری، سنگ‌بنای تمامی برنامه‌ریزی‌های دولت است. اطلاعات استخراج شده از این فرآیند، مسیر توسعه را برای سال‌های آتی مشخص می‌کند.

وی افزود: این مرحله از آمارگیری از یک تا ۳۰ آبان ماه ادامه دارد.

رحمانی در ادامه به تحول روش‌شناختی در این سرشماری اشاره کرد و افزود: برخلاف سال‌های گذشته که تمرکز بر روش‌های میدانی گسترده بود و با چالش‌هایی نظیر خطای انسانی همراه بود، امروزه رویکرد اصلی بر پایه روش “ثبتی-مبنا” استوار است؛ این روش که از سال گذشته هماهنگی‌های لازم برای آن انجام شده، باعث کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و ارتقای دقت اطلاعات می‌شود.

وی ادامه داد: سرشماری امسال ترکیبی از روش‌های میدانی و ثبتی است که در نهایت به سمت ثبت اطلاعات بر پایه پایگاه‌های داده اداری پیش می‌رود.

رحمانی اضافه کرد: دانش‌آموزان باید به عنوان مسئولان آینده دولت، در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند و هر دانش‌آموز می‌تواند به عنوان عضوی از خانواده، در فرآیند ثبت اطلاعات نقش‌آفرینی کند.

وی، همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد از حداکثر ظرفیت خود برای پشتیبانی از این عملیات استفاده کنند.

مدیر برنامه‌ریزی استان هم در این نشست با تبیین جزئیات فنی، گفت: این فرآیند که از دو سال پیش آغاز شده، به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و هدف اصلی، تکمیل پایگاه‌های داده ثبتی برای درک دقیق ویژگی‌های اجتماعی جامعه از جمله میزان سواد، اشتغال، سن، نرخ مهاجرت و جابه‌جایی‌های درون‌استانی است.