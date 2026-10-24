به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا بصیری در جلسه شورای اداری شهرستان لنجان، با اشاره به جمعیت قابل توجه فولادشهر و مسائل و مشکلات این شهر مهاجرپذیر، خواستار احصای دقیق مشکلات و برنامه‌ریزی هدفمند برای رفع آنها شد.

وی گفت: تمام وقت و انرژی مسئولان باید صرف خدمت به مردم شود و اختلاف دستگاه‌های اجرایی و کاغذ بازی اداری نباید موجب نارضایتی شهروندان شود.

فرماندار لنجان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران به شهرستان افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی، زمینه حل مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی آنان را فراهم کنند.

در این جلسه، طرح‌های مرتبط با فولادشهر از جمله ساخت ۱۰ مدرسه با زیربنای ۳۷ هزار مترمربع و ۱۳۵ کلاس درس، تأمین اعتبار خرید پنج دستگاه اتوبوس شهری از محل واگذاری دو قطعه زمین به سازمان همیاری شهرداری‌ها، واگذاری یک‌هزار و ۳۵۶ قطعه زمین به خانواده‌های ایثارگران و ساخت ۱۰ هزار و ۳۹۵ واحد نهضت ملی مسکن مطرح شد.

در این جلسه آرش محمدی به‌عنوان بخشدار جدید فولادشهر معرفی شد.