به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهرداد ستاره اظهار کرد:در نیمه نخست امسال ۲۰ نفر در آذربایجان شرقی بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ نفر افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان ۱۲ نفر مرد و بقیه زن بودند.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی ادامه داد:در شهریور ماه امسال نیز ۶ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باختند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ نفر افزایش نشان می‌دهد.



ستاره با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در فصل سرما گفت: مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که عمدتاً بر اثر احتراق ناقص سوخت‌هایی مانند نفت و گاز تولید می‌شود و تجمع آن در محیط‌های بسته و فاقد تهویه مناسب می‌تواند به مسمومیت شدید و حتی مرگ منجر شود.

وی با بیان اینکه استفاده از بخاری‌ها و آبگرمکن‌های معیوب، وسایل گرمایشی فاقد دودکش استاندارد و دودکش‌های دارای نقص از عوامل مهم بروز مسمومیت است افزود: این گاز با هموگلوبین خون ترکیب می‌شود و مانع اکسیژن‌رسانی کافی به بافت‌های بدن به‌ویژه مغز و قلب می‌شود.

وی سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ و درد شکمی را از علائم اولیه مسمومیت برشمرد و گفت: در موارد شدید، فرد ممکن است دچار بیهوشی، تشنج و اغما شود. همچنین مسمومیت شدید می‌تواند عوارض عصبی و روانی ماندگار به دنبال داشته باشد.



مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت بررسی وسایل گرمایشی پیش از استفاده در فصل سرما، توصیه کرد: از بخاری‌های فرسوده، فاقد دودکش یا دارای دودکش غیراستاندارد استفاده نکنید و پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی، از سلامت مسیر دودکش، اتصال صحیح لوله‌ها و خروج مناسب محصولات احتراق به فضای بیرون اطمینان حاصل کنید.

وی افزود: هر وسیله گازسوز باید دودکش استاندارد و مستقل داشته باشد و استفاده از وسایل گرمایشی بدون دودکش در فضای بسته می‌تواند خطرناک باشد. همچنین باید از روشن کردن آتش در محیط‌های بسته، روشن گذاشتن موتور خودرو در گاراژ و استفاده از شعله اجاق گاز برای گرم کردن خانه خودداری کرد.

ستاره با اشاره به اهمیت تهویه مناسب در منازل گفت: در صورت استفاده از بخاری گازسوز، نباید تمام منافذ تهویه را مسدود کرد. نصب آبگرمکن در حمام و استفاده از وسایل احتراقی در محیط‌های فاقد جریان هوای کافی نیز خطر مسمومیت را افزایش می‌دهد.

وی همچنین به رانندگان وسایل نقلیه سنگین هشدار داد که برای گرم کردن اتاق خودرو یا استراحت و خواب از روشن کردن گاز پیک‌نیک در فضای داخلی وسیله نقلیه خودداری کنند.



مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی تاکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند سردرد، سرگیجه و تهوع در محیطی که احتمال وجود گاز مونوکسید کربن در آن وجود دارد، باید فوراً به فضای آزاد رفت و از بازگشت به محیط آلوده خودداری کرد.

وی افزود: در صورت مواجهه با فرد مسموم، باید بدون به خطر انداختن جان خود، او را از محیط آلوده خارج کرد و بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت. همچنین باید وضعیت تنفس و علائم حیاتی مصدوم بررسی شود و در صورت نیاز اقدامات احیای قلبی‌ریوی توسط فرد آموزش‌دیده انجام گیرد.