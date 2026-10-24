به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت، گفت: سرشماری به مدت یک ماه و در سه مرحله انجام می‌شود و بخشی از اطلاعات بر اساس داده‌های ثبتی دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری خواهد شد.

محمود درویشی از مردم خواست در صورت دریافت پیامک از مرکز آمار، با مراجعه به درگاه پنجره خدمات دولت، اطلاعات خود را تکمیل کنند و در صورت مراجعه مأمور سرشماری نیز همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش بویین میاندشت، نیز با تأکید بر اهمیت آمار دقیق در برنامه‌ریزی برای توسعه و ارائه خدمات گفت: کاهش جمعیت دانش‌آموزی شهرستان، روند توسعه را تحت تأثیر قرار داده است.

احمد زالی افزود: جمعیت دانش‌آموزی بویین میاندشت که در دهه ۷۰ و پیش از آن بیش از ۱۵ هزار نفر بود، اکنون به کمتر از ۵ هزار نفر رسیده است.

وی گفت: همچنین شمار نیرو‌های آموزشی و فرهنگی شاغل از بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به حدود ۵۰۰ نفر کاهش یافته که نتیجه آن مهاجرت و کاهش نرخ رشد جمعیت شهرستان است.