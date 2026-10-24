عملیات راهسازی برای پنج قشلاق عشایرنشین شهرستان‌های پارس‌آباد و اصلاندوز با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار کلی و به طول ۱۴.۵ کیلومتر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان ، عملیات زیرسازی و بهسازی راه‌های عشایری در سه قشلاق حاتم قشلاقی، قبادکندی و هزارکندی شهرستان پارس آباد به طول ۷.۵ کیلومتر و با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

همچنین در شهرستان اصلاندوز، عملیات زیرسازی و آسفالت راه قشلاق‌های احمدی و ایری‌دره به طول هفت کیلومتر و با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار با مشارکت اداره کل امور عشایر و بسیج سازندگی سپاه استان اردبیل آغاز شد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل در آیین کلنگ زنی این پروژه‌ها گفت: زیرسازی این مسیر‌ها توسط اداره کل امور عشایر استان اجرا می‌شود و مسئولیت آسفالت آن بر عهده بسیج سازندگی سپاه استان اردبیل است.

علی پیرجاهد افزود: این پروژه‌ها با هدف تسهیل دسترسی به مناطق قشلاقی، ارتقای رفاه و بهبود معیشت خانوار‌های عشایری اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: مدت پیمان برای اجرا و تکمیل پروژه‌های راهسازی عشایر در پارس آباد مغان و اصلاندوز هفت ماه اعلام شده است.

سلیمان فهیمی، نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین‌ها با ابراز امیدواری نسبت به اجرای این طرح‌ها گفت: امیدواریم این راه، مسیری برای تردد خودرو‌های عروس و داماد‌ها باشد و چرخ خودرو‌ها با شادی بچرخد.

شهرستان‌های پارس آباد و اصلاندوز در دشت مغان و در شمال استان اردبیل قرار دارند و قسمت‌هایی از آنها از مناطق عشایرنشین استان محسوب می‌شود.