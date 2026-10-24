به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: انتخابات آینده شورا‌ها و مجلس شورای اسلامی به‌صورت تمام الکترونیکی برگزار، و در این شیوه، استفاده از برگه‌های کاغذی رأی و شمارش دستی آرا حذف می‌شود.

احمد نفیسی افزود: اکنون دستگاه‌های مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آماده شده‌اند و با استفاده از این فناوری، امکان مشاهده نتایج آراء هر شعبه و نامزد‌ها بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری فراهم می‌شود.

وی گفت: در روش تمام الکترونیکی، امکان ثبت تکراری رأی برای یک فرد وجود ندارد و با کاهش احتمال خطای انسانی در فرآیند شمارش آرا و تسریع در اعلام نتایج طراحی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات در کشور ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی در شرایط مختلف، از جمله جنگ و صلح، همواره بر برگزاری انتخابات تأکید داشته است.

نفیسی به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و همچنین میان‌دوره‌ای در برخی حوزه‌های انتخابیه اشاره کرد و گفت: امسال در برخی مناطق ممکن است چند انتخابات به‌صورت هم‌زمان برگزار شود.

وی گفت: زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ومیان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از سوی وزرارت کشور اعلام می‌شود.