بیست ویکیمن یادواره شهدای روستای حسین آباد آران و بیدگل

بیست ویکیمن یادواره شهدای روستای حسین آباد آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برگزاری این یادواره گفت: بیست ویکیمن یادواره شهدای روستای حسین آباد درحرم مطهرشهدای گمنام این روستابرگزارشد.

اکبری افزود: امروز جبهه باطل که نظام استکباری است در مقابل جبهه حق، یعنی ملت ایران قرار گرفته، امادر نهایت حق بر باطل پیروز خواهد شد.

روستای حسین آباد بخش کویرات درشرق شهرستان آران وبیدگل در فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز این شهرستان قرار دارد و ۲۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.