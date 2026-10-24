مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با هشدار نسبت به برداشت زودهنگام پرتقال تامسون گفت: این کار اعتبار نشان مرکبات استان را در بازار‌های داخلی و خارجی خدشه‌دار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با هشدار نسبت به برداشت زودهنگام پرتقال تامسون گفت: این کار اعتبارنشان مرکبات استان را در بازار‌های داخلی و خارجی خدشه‌دار می‌کند.

حسن رزاقی در نشست شورای کشاورزی مازندران در ساری با تأکید بر ضرورت رعایت زمان مناسب برداشت مرکبات اظهار کرد: ارقام زودرس نارنگی با توجه به رسیدن به مرحله مطلوب برداشت، قابلیت عرضه به بازار را دارند، اما برداشت پرتقال باید بر اساس شاخص‌های استاندارد رسیدگی و کیفیت میوه انجام شود.

وی با اشاره به مشاهده مواردی از برداشت زودهنگام پرتقال تامسون افزود: برخی دلالان با خرید محصول از باغداران پیش از رسیدن میوه به کیفیت مطلوب، زمینه ورود مرکبات نارس به بازار را فراهم می‌کنند که این روند به زیان باغدار، مصرف‌کننده و مجموعه زنجیره تولید و عرضه خواهد بود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه نگرانی از وضعیت بازار گاهی باغداران را به فروش زودهنگام محصول سوق می‌دهد، ادامه داد: برخی باغداران برای جلوگیری از زیان بیشتر یا از دست دادن فرصت فروش، محصول خود را با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه می‌کنند.

رزاقی تصریح کرد: پیامد‌های برداشت زودهنگام به یک باغدار محدود نمی‌شود، بلکه عرضه میوه‌ای که هنوز به شاخص‌های لازم کیفی نرسیده است، اعتماد خریداران را کاهش می‌دهد و جایگاه مرکبات مازندران را در بازار‌های هدف تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به شناخته‌شدن مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید مرکبات کشور، به‌ویژه پرتقال ساری، خاطرنشان کرد: حفظ این جایگاه به همکاری همه فعالان بخش تولید، خرید و عرضه نیاز دارد؛ چراکه عرضه محصول بی‌کیفیت در بازار‌های خارج از استان و کشور می‌تواند به اعتبار برند مرکبات مازندران آسیب بزند و جبران این خسارت در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران از باغداران خواست اجازه دهند پرتقال تامسون به شاخص‌های استاندارد برداشت برسد و تحت تأثیر نگرانی‌های مقطعی بازار، محصول را زودتر از موعد برداشت نکنند.

وی افزود: باغداران در صورت تردید درباره زمان مناسب برداشت می‌توانند با کارشناسان جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها مشورت کنند تا وضعیت رسیدگی میوه و شاخص‌های کیفی آن بررسی شود.

رزاقی همچنین شناسنامه‌دار کردن باغ‌ها در چارچوب ماده ۷۱ را از اقدامات مؤثر در ساماندهی تولید و کاهش مشکلات بازار دانست و گفت: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند امکان ردیابی بهتر محصول و مدیریت اصولی‌تر زنجیره تولید و عرضه را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت اصول فنی در برداشت، حمل‌ونقل و نگهداری مرکبات تأکید کرد و گفت: باغداران باید هنگام چیدن و جابه‌جایی میوه نهایت دقت را داشته باشند تا پوست محصول دچار خراشیدگی و آسیب نشود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران استفاده از دستکش مناسب و رعایت دقت در مراحل برداشت و جابه‌جایی را ضروری دانست و افزود: حتی خراش‌های کوچک روی پوست میوه می‌توانند زمینه رشد قارچ‌ها و عوامل خسارت‌زا را فراهم کنند و ماندگاری محصول را در زمان نگهداری کاهش دهند.

رزاقی با تأکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی در نگهداری محصول بیان کرد: میوه‌های خیس یا مرطوب و مرکبات جمع‌آوری‌شده از زیر درخت باید پیش از ورود به چرخه نگهداری به‌دقت بررسی شوند و الزامات فنی مربوط به نگهداری آنها رعایت شود.

وی تأکید کرد: برداشت در زمان مناسب، رعایت استاندارد‌های کیفی و دقت در حمل‌ونقل و نگهداری مرکبات، علاوه بر حفظ منافع باغداران و کاهش ضایعات، در ارتقای کیفیت محصول و صیانت از اعتبار مرکبات مازندران در بازار‌های داخلی و خارجی نقش مهمی دارد.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می‌شود. ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می‌شود این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.

برنجکاری یکی از مهم‌ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می‌شود.

طبق آمار‌های رسمی، مجموع باغ‌های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار با تولید سالانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.

همچنین استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.