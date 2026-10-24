با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، مقاومت گلساپوش یزد و چادرملوی اردکان در مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی به مصاف رقبای خود می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به چهار تیم راه‌یافته به مرحله نهایی نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، برنامه زمان‌بندی و شرایط برگزاری این رقابت‌ها را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران در فصل ۱۴۰۵، از چهارم تا هفتم آبان در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

در این مرحله، تیم‌های مقاومت گلساپوش یزد، چادرملو اردکان، پارس جنوبی بوشهر و فولاد هرمزگان برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت خواهند پرداخت.

استان یزد در این مرحله دو نماینده دارد و گلساپوش یزد و چادرملو اردکان در کنار دو تیم دیگر، برای رسیدن به جام قهرمانی تلاش می‌کنند.

حضور دو نماینده از یزد در جمع چهار تیم پایانی، فرصتی مهم برای فوتبال ساحلی استان است تا توانمندی خود را در رقابت‌های سطح اول کشور به نمایش بگذارد.