هیئت اعزامی ایران به هفدهمین اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی، تا پنجمین روز برگزاری این نشست، در بررسی و تدوین بیش از ۲۰ سند مرتبط با حفاظت از تنوع زیستی حضور فعال داشته است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هیئت اعزامی ایران به کاپ ۱۷ کنوانسیون تنوع زیستی، متشکل از نمایندگان دستگاه‌های تخصصی و اجرایی، مسئولان استانی، دانشگاهیان و متخصصان، متناسب با حوزه تخصصی خود در جلسات بررسی اسناد شرکت کرده است.

این هیئت نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های امور خارجه و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان شیلات ایران را در بر می‌گیرد.

اسناد در دست بررسی با هدف تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای تحقق ۲۳ هدف جهانی تنوع زیستی تهیه شده‌اند. این اهداف در پانزدهمین اجلاس کنوانسیون، در سال ۲۰۲۲ در مونترال کانادا، تعیین شدند و اسناد پشتیبان آنها در اجلاس‌های بعدی مورد بررسی قرار گرفتند.

با وجود بررسی این اسناد در شانزدهمین اجلاس کنوانسیون در سال ۲۰۲۴ در کالی کلمبیای، همچنان برخی بند‌ها با توافق همه کشور‌ها همراه نشده‌اند. از این رو، در هفته نخست کاپ ۱۷، مذاکرات فشرده‌ای برای رفع اختلاف‌ها و نهایی‌سازی اسناد در جریان است. در هفته دوم نیز وزرای محیط زیست کشور‌ها این اسناد را بررسی خواهند کرد.

از مهم‌ترین محور‌های مورد بحث می‌توان به ارتباط تغییر اقلیم و تنوع زیستی، کشاورزی، جنگل‌ها، مناطق حفاظت‌شده، تنوع زیستی دریایی و ساحلی، گونه‌های مهاجم، تأمین مالی، مشارکت مردمان بومی و جوامع محلی، آموزش و آگاهی‌بخشی، همکاری‌های علمی و بین‌المللی و پایش پیشرفت کشور‌ها در اجرای چارچوب جهانی تنوع زیستی اشاره کرد.

بررسی سازوکار‌های مالی، ظرفیت‌سازی برای حفاظت و احیای تنوع زیستی، اطلاعات توالی دیجیتال، جنسیت و تنوع زیستی و استفاده از دستاورد‌های علمی بین‌المللی نیز از دیگر موضوعات این اجلاس است.

همچنین اسناد مرتبط با دو پروتکل کارتاهنا و ناگویا درباره ایمنی زیستی در جریان کاپ ۱۷ بررسی می‌شوند و نمایندگانی از هیئت ایران نیز در جلسات مربوط به این پروتکل‌ها حضور دارند.

بر اساس ضوابط اجلاس، تا زمان تصویب نهایی اسناد، انتشار مواضع کشور‌ها و تغییرات اعمال‌شده در متن اسناد و نیز تصویربرداری و مستندسازی جلسات کارشناسی برای اعضا مجاز نیست.

در کنار نشست‌های رسمی، روزانه بیش از ۶۰ رویداد جانبی در منطقه آبی اجلاس برگزار می‌شود که فرصتی برای تبادل نظر، معرفی دستاورد‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تنوع زیستی فراهم می‌کند.

با پایان جلسات روز جمعه، بررسی اسناد برای دو روز متوقف می‌شود و از روز دوشنبه، مذاکرات در سطح وزیران آغاز خواهد شد.