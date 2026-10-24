همایش دوچرخه سواری در شهرضا و خوروبیابانک و اهدای نوشت افزار در میمه را در این بسته خبری بخوانید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همایش دوچرخه‌سواری کارکنان دولت در شهرضا برگزار شد.

میثم شکیب زاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا گفت: شرکت‌کنندگان در این همایش، مسیر دو کیلومتری میدان شهدا تا میدان تاسوعا را با شعار ورزش، سلامت، نشاط، زندگی بهتر رکاب زدند.

همایش دوچرخه سواری در شهر خور برگزار شد.

سید احمد موسوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوروبیابانک، گفت: در این همایش صد نفر از جوانان و نوجوانان این شهر مسیر سه کیلومتری ورزشگاه تختی تا میدان دفاع مقدس را رکاب زدند.

سید احمد موسوی افزود: در این همایش به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه هدایای اهدا شد.

۵۰ بسته نوشت افزار و کمک‌آموزشی به ارزش ۳ میلیارد ریال به دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهر میمه و روستا‌های اطراف اهدا شد.

رئیس آموزش‌وپرورش منطقه میمه، گفت: این اقدام با هدف حمایت از دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و با هماهنگی ادارات بهزیستی و آموزش‌وپرورش منطقه انجام شده است.

محمد دهقان افزود: در پی طرح دغدغه‌ها و نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان، آمادگی برای مشارکت و مساعدت در زمینه آموزش، مشاوره و حمایت‌های آموزشی نیز اعلام شده است.