به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نشست‌های این هفته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روز‌های دوشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد.

دستور کار جلسات یاد شده به شرح ذیل است:

کارگروه ویژه نظارت براجرایی‌شدن احکام برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی در روز دوشنبه با دعوت از مسئولان ذیصلاح در وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع نظارت بر اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت (موضوع مولدسازی و توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی و قراردادها) و ردیف (۳-۵) جدول الزامات منابع قانون بودجه ۱۴۰۵ (سهم شرکت ملی نفت ایران) را بررسی خواهد کرد. همچنین قرارگاه رفع ناترازی انرژی درهمین روز، پیگیری آخرین وضعیت مخازن سوخت نیروگاهی و اقدامات حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی را با دعوت از مسئولان ذیصلاح در وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس، در دستورکار دارد.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه نیز با دعوت از سرپرست وزارت نفت و معاونین؛ آخرین وضعیت بازسازی تاسیسات و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نفت و گاز در جنگ رمضان و اقدامات وزارت نفت برای تامین پایدار سوخت زمستانی کشور را، بررسی می‌کنند.