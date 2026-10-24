همایش اسب اصیل کردی با حضور سوارکاران، علاقه‌مندان و مسئولان ورزشی در مهاباد برگزار شد؛ رویدادی که فرصتی برای نمایش توانمندی‌های سوارکاران و معرفی این نژاد بومی فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، همایش اسب اصیل کردی با حضور سوارکاران و علاقه‌مندان این نژاد در شهرستان مهاباد برگزار شد.

در این همایش، سوارکاران توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند و ویژگی‌ها و زیبایی‌های اسب اصیل کردی در معرض دید حاضران قرار گرفت. علاقه‌مندانی از نقاط مختلف نیز برای تماشای این رویداد حضور یافتند و از بخش‌های مختلف آن استقبال کردند.

برگزاری این رویداد، علاوه بر کمک به توسعه فعالیت‌های سوارکاری، زمینه‌ای برای معرفی اسب اصیل کردی و توجه به حفظ ویژگی‌های ژنتیکی این نژاد فراهم می‌کند.