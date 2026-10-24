

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این اطلاعیه، ثبت‌نام غیرحضوری پذیرفته‌شدگان از روز شنبه، ۲ آبان‌ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه، ۵ آبان‌ ادامه خواهد داشت.

پذیرفته‌شدگان برای انجام مراحل ثبت‌نام الکترونیکی باید به سامانه reg.ut.ac.ir مراجعه کنند.

همچنین ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۵ و ۶ آبان‌ در واحد محل قبولی انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه تهران، کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از روز شنبه، ۹ آبان‌ آغاز می‌شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که امکان ثبت درخواست اسکان در خوابگاه، پس از تکمیل ثبت‌نام الکترونیکی و حضوری، از ۵ آبان‌ فراهم خواهد شد.

کارت دانشجویی پذیرفته‌شدگان نیز از ۱۸ آبان‌ در اداره آموزش واحد محل تحصیل آماده تحویل خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران از پذیرفته‌شدگان خواسته است با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، برای انجام به‌موقع مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند.