به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رسول ایمانی گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۱۰۰ ورزشکار از استان‌های همدان و کرمانشاه برگزار شد و ورزشکاران در فضایی رقابتی، توانایی‌ها و مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

او افزود: هدف از برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و فراهم کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های سطح بالاتر است و نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی غرب کشور اعزام خواهند شد.

رئیس هیئت اسکیت شهرستان اسدآباد با تأکید بر ظرفیت‌های این شهرستان در توسعه ورزش اسکیت تصریح کرد: اسدآباد از ظرفیت مناسبی برای احداث پیست تخصصی روباز اسکیت برخوردار است و پیگیری‌های لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.

ایمانی تاکید کرد: احداث پیست تخصصی اسکیت می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی، ارتقای کیفیت تمرینات و میزبانی از مسابقات استانی و منطقه‌ای داشته باشد.

او گفت: در پایان این دوره از مسابقات، از نفرات اول تا سوم هر بخش با اهدای حکم قهرمانی و مدال تجلیل شد.