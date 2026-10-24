مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی، بهسازی مدارس، استانداردسازی کلاس‌های درس و توسعه انرژی خورشیدی در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس زارع؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در نشست خبری با خبرنگاران از افزایش سرانه فضای آموزشی استان و ارتقای رتبه تهران در این شاخص خبر داد و تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تامین زمین برای احداث مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خیرین مدرسه‌ساز، از محور‌های اصلی برنامه‌های این اداره کل است.

افزایش سرانه فضای آموزشی تهران به ۵.۷۹ مترمربع

زارع با اشاره به وضع سرانه فضای آموزشی استان تهران در آغاز اجرای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی افزود: در ابتدای اجرای این طرح، سرانه فضای آموزشی استان تهران ۵.۲۸ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز بود که بر اساس آمار آبان‌ماه، این میزان به ۵.۷۹ مترمربع افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به ادامه اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی، انتظار می‌رود این شاخص در آمار‌های بعدی نیز افزایش پیدا کند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به جایگاه استان در مقایسه با سایر استان‌های کشور ادامه داد: میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۹ مترمربع است و استان تهران که در ابتدای اجرای این نهضت از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه بیست‌وهشتم قرار داشت، اکنون با ارتقای ۹ پله‌ای به رتبه نوزدهم رسیده است.

زارع با اشاره به موانع پیش‌روی توسعه فضا‌های آموزشی در استان تهران بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی، کمبود زمین مناسب برای احداث مدارس بود. در برخی شهرستان‌ها، محدودیت زمین امکان آغاز تعداد بیشتری از پروژه‌ها را با مشکل مواجه می‌کرد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه برای اجرای پروژه‌های بیشتری فراهم شده است و اکنون طرح‌های مدرسه‌سازی در شهرستان‌های مختلف استان، از جمله بهارستان و شهریار، در حال اجرا هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای تأمین زمین موردنیاز مدارس گفت: رفع موانع موجود در این حوزه و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، نقش مهمی در افزایش تعداد پروژه‌های قابل اجرا و توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان دارد.

توسعه مدارس با مشارکت دستگاه‌های اجرایی

زارع با اشاره به نقش همکاری‌های بین‌بخشی در پیشبرد نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: پیشبرد این برنامه تنها بر عهده اداره کل نوسازی مدارس نیست، بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مختلف در این مسیر مشارکت دارند.

وی افزود: پیگیری‌های وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان نوسازی مدارس کشور و استانداری تهران، در کنار مشارکت شهرداری‌ها، شرکت‌های عمران شهر‌های جدید و مجموعه‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی، زمینه اجرای برنامه‌های توسعه فضا‌های آموزشی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و برنامه‌های اجرایی تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها و برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی روند اجرای پروژه‌ها، از عوامل مؤثر در رفع موانع و پیشبرد برنامه‌های مدرسه‌سازی استان بوده است.

تاکید بر تداوم پروژه‌ها و تحقق اهداف برنامه هفتم

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای افزایش سرانه فضای آموزشی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تلاش می‌کنیم با ادامه اجرای پروژه‌ها و پیگیری تأمین منابع موردنیاز، سرانه فضای آموزشی استان را افزایش دهیم و از اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه عبور کنیم.

زارع افزود: تحقق این هدف مستلزم استمرار اجرای پروژه‌ها، تامین اعتبارات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. با توجه به اقداماتی که تاکنون انجام شده و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای ادامه مسیر، امیدواریم شرایط فضا‌های آموزشی استان در سال آینده بهبود بیشتری پیدا کند.

خیرین مدرسه‌ساز؛ بازوی تکمیلی تامین منابع

زارع با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی، یکی از موضوعات مهم در تعریف و اجرای پروژه‌های جدید است. در کنار اعتبارات دولتی، مشارکت خیرین می‌تواند نقش موثری در تأمین هزینه‌های ساخت مدارس و تکمیل پروژه‌های آموزشی داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان تهران گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، تکریم خیرین نیک‌اندیش، قدردانی از اقدامات ارزشمند آنان و جذب مشارکت‌های بیشتر برای توسعه فضا‌های آموزشی است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران ادامه داد: با توجه به گستردگی نیاز‌های آموزشی استان، تأمین تمام منابع موردنیاز از محل اعتبارات دولتی با دشواری‌هایی همراه است؛ ازاین‌رو، تقویت مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی می‌تواند به پیشبرد سریع‌تر پروژه‌ها کمک کند.

زارع با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی تاکید کرد: امیدواریم با همراهی خیرین مدرسه‌ساز، حمایت دستگاه‌های اجرایی و پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، روند توسعه فضا‌های آموزشی در سال آینده شتاب بیشتری بگیرد و زمینه برای بهره‌مندی دانش‌آموزان از فضا‌های آموزشی مناسب‌تر فراهم شود.

اجرای ۴۲۸ پروژه مدرسه‌سازی با مشارکت دستگاه‌های مختلف

زارع با تشریح وضعیت پروژه‌های تعریف‌شده در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی اظهار کرد: در این طرح، دستگاه‌های مختلف بر اساس تعهدات خود وارد عمل شده‌اند و بخشی از پروژه‌ها به مرحله اجرا رسیده است. اداره کل نوسازی مدارس استان تهران نیز فراتر از تعداد اولیه پیش‌بینی‌شده، پروژه‌هایی را عملیاتی کرده است.

وی با اشاره به سهم شهرداری‌ها در اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی افزود: برای شهرداری‌ها ۱۸۱ پروژه تعریف شده که ۵۸ پروژه وارد مرحله اجرا شده است. بخشی از این فاصله به پروژه‌های شهرداری تهران مربوط می‌شود که پس از انجام اقدامات اولیه، در مرحله انتخاب پیمانکار یا آماده‌سازی برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران ادامه داد: در شهرستان‌های استان نیز پروژه‌های متعددی با مشارکت دستگاه‌های مختلف در حال اجراست و برخی از این طرح‌ها پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی داشته‌اند.

مشارکت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های آموزشی

زارع با اشاره به همکاری مجموعه راه و شهرسازی در توسعه فضا‌های آموزشی گفت: در قالب این همکاری، ۲۱ پروژه تعریف شده است که از این تعداد، ۱۹ پروژه وارد مرحله اجرا شده‌اند. در این طرح‌ها، بخشی از هزینه‌ها و تعهدات اجرایی از طریق مشارکت طرفین تأمین می‌شود و روند پیشرفت پروژه‌ها برای تخصیص منابع موردنیاز پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت مجموعه‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی بیان کرد: در این بخش نیز پروژه‌هایی تعریف شده و تعدادی از آنها به مراحل اجرایی مانند آماده‌سازی و اجرای فونداسیون رسیده‌اند. برای تعدادی دیگر نیز مذاکرات و اقدامات قراردادی انجام شده است تا در ادامه، عملیات اجرایی آنها آغاز شود.

زارع با اشاره به همکاری شرکت‌های عمران شهر‌های جدید پرند و پردیس افزود: در این بخش نیز ۴۲ پروژه تعریف شده که ۲۲ پروژه از آنها وارد مرحله اجرا شده است.

آسفالت یک‌هزار و ۳۴۵ مدرسه در استان تهران

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی مدارس اظهار کرد: در کنار احداث فضا‌های آموزشی جدید، بهسازی و ارتقای کیفیت محیط مدارس موجود نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، یک‌هزار و ۳۴۵ مدرسه در استان تهران آسفالت شده است که مجموع مساحت این اقدامات به حدود یک میلیون و ۷۹۵ هزار مترمربع می‌رسد.

زارع ادامه داد: در حوزه استانداردسازی مدارس نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و ۳۶۹ مدرسه با مجموع ۷ هزار و ۴۸۵ کلاس درس در این برنامه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات آموزشی خاطرنشان کرد: برای خرید تجهیزات مدارس نیز حدود ۵۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است تا زمینه بهبود امکانات آموزشی و ارتقای کیفیت فضا‌های یادگیری دانش‌آموزان فراهم شود.

نصب یک‌هزار و ۲۰۰ پنل خورشیدی در مدارس تهران

زارع یکی از اقدامات انجام‌شده در استان تهران را توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس عنوان کرد و گفت: در این طرح، یک‌هزار و ۲۰۰ پنل خورشیدی در مدارس استان نصب شده است.

وی افزود: ظرفیت در نظر گرفته‌شده برای هر مدرسه پنج کیلووات است که در مجموع، ظرفیت این طرح به حدود ۶ مگاوات می‌رسد. اجرای این طرح با مشارکت مجموعه‌های مرتبط با صنعت برق و شرکت‌های توزیع برق انجام شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به اهمیت استفاده از انرژی‌های پاک در فضا‌های آموزشی بیان کرد: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند در بهبود زیرساخت‌های مدارس و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نقش مؤثری داشته باشد.

استفاده از روش‌های نوین برای سرعت‌بخشی به ساخت مدارس

زارع با اشاره به تغییر رویکرد‌ها در اجرای طرح های مدرسه‌سازی اظهار کرد: در کنار روش‌های متداول ساخت‌وساز، استفاده از روش‌های جدید و صنعتی‌سازی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در این مسیر، روش‌هایی مانند استفاده از سازه‌های بتنی، اسکلت‌های پیچ‌ومهره‌ای و فناوری‌های نوین ساخت مورد توجه قرار گرفته است. همچنین همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌گیری از روش‌های صنعتی‌سازی در برخی پروژه‌ها دنبال می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران ادامه داد: تعدادی از طرح ها با استفاده از این روش‌ها اجرا و تحویل شده‌اند و پروژه‌های دیگری نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند که با تکمیل آنها، ظرفیت فضا‌های آموزشی استان افزایش خواهد یافت.

زارع با تاکید بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، خیرین و مجموعه‌های مشارکت‌کننده افزود: استفاده از ظرفیت‌های مختلف، تأمین منابع مالی و به‌کارگیری روش‌های نوین ساخت، از عوامل مؤثر در تسریع روند مدرسه‌سازی و بهبود شرایط فضا‌های آموزشی در استان تهران است.