به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،نصیر کوهزادی اظهار کرد: در پی رصد مستمر فضای مجازی، دریافت مطالبات مردمی و در راستای اجرای طرح‌های نظارت بر اماکن عمومی، شناسایی واحدهای صنفی متخلف در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات تخصصی و اطمینان از صحت موضوع، مأموران با هماهنگی قضائی از یک واحد صنفی در شهرستان خرم‌آباد که اقدام به تبلیغ و فروش انواع سلاح سرد از قبیل قمه، تبر، شمشیر، چاقوهای نامتعارف و برخی اقلام ممنوعه می‌کرد، بازدید کردند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان با اشاره به کشف اقلام ممنوعه یادشده در بازرسی از این واحد صنفی، تصریح کرد: با هماهنگی قضائی، محل مذکور پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.