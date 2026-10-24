مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت ایران با هدایت سیاست‌های کلان نظام و اسناد بالادستی، گام‌های بنیادینی در راستای تضمین دسترسی عادلانه، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش پرداخت از جیب مردم برداشته و فرا رسیدن هفته بیمه سلامت، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دستاوردها، ارزیابی مسیر طی‌شده و تجدید میثاق با آرمان تحقق «پوشش همگانی سلامت» و گسترش عدالت اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نظام سلامت هر کشور ستون پایداری رفاه عمومی و پیشرفت پایدار آن به‌شمار می‌رود و در این میان، سازمان بیمه سلامت ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر پایه در کشور با پوشش بیمه‌ای بیش از ۴۵ میلیون نفر، افتخار دارد که در سال‌های اخیر با اتخاذ رویکرد‌های تحولی، ارتقای چتر حمایتی خود را از یک ضرورت اداری به یک واقعیت ملموس اجتماعی بدل سازد.

سازمان بیمه سلامت ایران با هدایت سیاست‌های کلان نظام و اسناد بالادستی، گام‌های بنیادینی در راستای تضمین دسترسی عادلانه، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش پرداخت از جیب مردم برداشته است:

۱. تعمیق عدالت اجتماعی و پوشش همگانی سلامت: دستیابی به پوشش همگانی سلامت از اصول خدشه‌ناپذیر حاکمیت نظام سلامت است. در همین راستا، پوشش بیمه‌ای کاملا رایگان برای دهک‌های اول تا پنجم درآمدی جامعه و تخفیف در پرداخت حق بیمه برای دهک‌های ششم تا نهم، به‌عنوان یک اقدام تاریخی در جهت صیانت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش نابرابری‌های سلامت به ثمر نشسته است؛ اقدامی که اطمینان خاطر را به جامعه هدف بازگرداند که هیچ بیماری به سبب محدودیت مالی از دریافت خدمات درمانی محروم نخواهد ماند.

۲. گسترش چتر حمایتی در حوزه‌های راهبردی و پرهزینه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج: با راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، بخش عمده‌ای از بار مالی سنگین دارو و درمان این عزیزان پوشش داده شده و گام بلندی در کاستن از رنج بیماری برداشته شد.

• حمایت از زوجین نابارور و جوانی جمعیت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پوشش حداکثری هزینه‌های تشخیصی و درمانی ناباروری در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی استقرار یافته و موانع مالی فرزندآوری تا حد قابل توجهی برطرف شده است.

• پوشش هزینه‌های خدمات توانبخشی: بسته‌های خدمتی گسترده‌ای در حوزه کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی‌شناسی و فیزیوتراپی تحت پوشش قرار گرفته تا افراد دارای معلولیت و نیازمندان به مراقبت‌های ویژه با آرامش خاطر پیگیر فرایند توانبخشی خود باشند.

۳. تحول دیجیتال: استقرار صد درصدی نسخه الکترونیک و نظارت هوشمندپایان عصر فرآیند‌های کاغذی و تحقق اجرای صد درصدی برنامه نسخه الکترونیک، شفافیت مالی و داده‌ای کم‌سابقه‌ای را در زنجیره ارائه خدمات به وجود آورده است. این داده‌محوری بستر لازم را برای پیاده‌سازی سامانه‌های «نظارت هوشمند الکترونیک» مهیا ساخته است؛ به‌گونه‌ای که صیانت از بیمه‌شدگان، پایش رفتار تجویزی و بهبود کیفی تجویز و مصرف منطقی دارو در چارچوبی فناورانه و بدون وقفه محقق می‌شود.

۴. پایداری خدمات در بحران‌ها؛ تاب‌آوری در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضانآزمون واقعی یک سازمان حمایتی در مواجهه با شرایط بحرانی و چالش‌های ملی رقم می‌خورد. عملکرد قاطع بیمه سلامت در تداوم بی‌وقفه پوشش‌های بیمه‌ای و پشتیبانی تمام‌قد مالی و لجستیکی از بیمه‌شدگان و مصدومان در جریان «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان»، تجلی بارز پویایی، تاب‌آوری سازمانی و تعهد بی‌قیدوشرط به امنیت درمانی هم‌وطنان در سخت‌ترین شرایط امنیتی و زیستی بود.

۵. ضرورت تامین و تخصیص پایدار و به‌موقع منابعحفظ، پایداری و ارتقای این زنجیره ارزشمند نیازمند یک اصل بنیادین است: «تامین و تخصیص پایدار و به‌موقع منابع اعتباری سازمان بیمه سلامت ایران». تداوم آرامش خاطر جامعه و حفظ نقدینگی زنجیره تامین خدمات سلامت در بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و کادر درمان، مستلزم هم‌افزایی همه‌جانبه نهاد‌های برنامه‌ریز و بودجه‌ریز کشور است تا دستاورد‌های بزرگ حاصل‌شده در حوزه پوشش همگانی و حمایت‌های ویژه دچار وقفه نشود.

در پایان، هفته بیمه سلامت را به تمام همکاران پرتلاش، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و یکایک هموطنان ارجمند تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با اتکا به خداوند متعال، همواره تکیه‌گاهی امن برای سلامت و کرامت انسانی ایرانیان باشیم.