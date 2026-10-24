به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار و رئیس ستاد سرشماری نفوس و مسکن ثبتی شهرستان فیروزه در آیین افتتاح و آغاز فعالیت گروه‌های سرشماری شهرستان فیروزه با حضور معاون فنی سازمان مدیریت برنامه ریزی استان خراسان رضوی گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، امسال با بهره‌گیری از توان تخصصی نیرو‌های مجرب، دارایی ارزشمند داده‌های اداری به دست آمده از سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و با حداقل حضور نیروی آمارگیر طبق برنامه زمان بندی توسط ۶ گروه آمارگیر به مدت یک ماه و به صورت حضوری در شهرستان فیروزه برگزار می‌شود.

محمد اسماعیل نصرآبادی خواستار همکاری جدی و دقیق مردم با آمارگیران حضوری در درب منازل شد و گفت: مبنای برنامه‌های ۱۰ سال آینده کشور در حوزه‌های مختلف همین سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت شهرستان فیروزه حدود ۴۳ هزار نفر تعیین شد.