به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲۱ و ۴۱ دقیقه شب گذشته(اول آبان) با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۵ جاده حسین آباد شهرستان نهبندان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند ۲ سواری پژو ۴۰۵ حامل بار سوخت قاچاق با هم برخورد که منجر به حریق خودرو‌ها شده و بر اثر این حادثه رانندگی یک نفر جان خود را از دست داده و ۲ نفر مصدوم که با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی علت حادثه را انحراف یکی از خوردو‌ها ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ عنوان کرد.