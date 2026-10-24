به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این نمایشگاه با هدف بازتاب درد و رنج ملت مظلوم فلسطین، حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و محکومیت جنایات ضد بشری رژیم اسرائیل، با حضور صد‌ها تن از اقشار مختلف جامعه، از جمله مقامات حکومتی، استادان دانشگاه، روحانیون و زنان برگزار شد.

در این نمایشگاه، ۱۵ غرفه با موضوعات گوناگون، از جمله «جهان؛ محاکمه و قدرت»، «دور باطل کمک و جنگ»، «خانه‌ای که نماند»، «کودکی ناتمام»، «از کابل تا غزه»، «غزه؛ سلاح، قرارداد و ویرانی»، «دفاع از کرامت انسان»، «وقتی اتاق نجات هم امن نیست»، «محکمه در برابر قدرت»، «شعب ابی‌طالب»، «از کربلا تا فلسطین»، «غرفه بنیاد پیامبر اعظم (ص)» و «مادران هرگز تسلیم نمی‌شوند»، به نمایش گذاشته شد.

این غرفه‌ها ابعاد مختلف رنج مردم غزه، پیامد‌های جنگ، تخریب زیرساخت‌ها، وضعیت کودکان و مادران فلسطینی، نقش قدرت‌های جهانی و مسئولیت اخلاقی جامعه بین‌المللی را به تصویر کشیدند.