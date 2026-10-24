تردد ناوگان باری پایانه مرزی رازی در نیمه نخست امسال با ۴۸ درصد افزایش به ۹ هزار و ۷۶۳ دستگاه و جابه‌جایی مسافران با ۱۲ درصد رشد به یک‌میلیون و ۸۰۵ هزار و ۳۰۴ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اصغر کاظمی، مدیر پایانه مرزی رازی، با تشریح آمار تردد ناوگان باری و مسافری اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع تردد ناوگان باری از پایانه مرزی رازی به ۹ هزار و ۷۶۳ دستگاه رسید که در مقایسه با ۶ هزار و ۵۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، افزایش ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت، ۸ هزار و ۲۳۵ دستگاه ناوگان باری از پایانه مرزی رازی خارج و یک‌هزار و ۵۲۸ دستگاه وارد شدند.

کاظمی با اشاره به افزایش تردد مسافران از این پایانه مرزی تصریح کرد: مجموع تردد مسافران در ۶ ماهه نخست سال جاری به یک‌میلیون و ۸۰۵ هزار و ۳۰۴ نفر رسید؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۵۵ نفر بود که بیانگر رشد ۱۲ درصدی تردد مسافران است.