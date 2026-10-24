مدیرعامل یک مجموعه تولید تایر و شلنگ با تأکید بر نقش بازارشناسی و صادرات در توسعه تولید می‌گوید: استفاده از ظرفیت کارخانه‌های موجود و واگذاری بخشی از فرایند تولید به مجموعه‌های دیگر، می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و زمینه افزایش بهره‌وری و توسعه بازار‌های صادراتی را فراهم کند.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل باباپور، مدیرعامل مجموعه تولید تایر و شلنگ، با اشاره به تجربه فعالیت خود در صنایع دارویی و شیمیایی گفت: شناخت نیاز بازار، بازاریابی هدفمند و توجه به استاندارد‌های کشور‌های مقصد، از عوامل مؤثر در توسعه تولید و افزایش صادرات است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در تولید باید با بازارسنجی آغاز شود و تولیدکننده پیش از راه‌اندازی خط تولید، میزان تقاضا و نیاز مشتریان را بررسی کند؛ چرا که بی‌توجهی به نیاز بازار می‌تواند به زیان بنگاه‌های صنعتی منجر شود.

باباپور با اشاره به تجربه فعالیت در صنعت دارو و صنایع شیمیایی اظهار کرد: با تمرکز بر بازاریابی کشور‌های منطقه و شناخت استاندارد‌های بازار‌های هدف، بخشی از محصولات مجموعه محل فعالیت پیشین او به کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، کشور‌های منطقه و حتی آمریکای جنوبی صادر می‌شد.

مدیرعامل این مجموعه تولیدی با بیان اینکه صادرات در صنعت تایر و شلنگ نیز دنبال می‌شود، گفت: محصولات این مجموعه به کشور‌های همسایه از جمله عراق، افغانستان و ارمنستان صادر می‌شود و ترکیه نیز از بازار‌های هدف توسعه صادرات است.

وی کیفیت محصول و تحویل به‌موقع را از عوامل مؤثر در حفظ و توسعه بازار‌های صادراتی دانست و افزود: توجه به این عوامل به مجموعه کمک کرده است تا در رقابت با تولیدکنندگان خارجی، مشتریان خود را حفظ کند و بازار‌های جدیدی به دست آورد.

تولید بدون کارخانه؛ راهکاری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود

باباپور با اشاره به همکاری این مجموعه با شرکت‌های دیگر در قالب تولید محصولات نیمه‌ساخته گفت: بخشی از ظرفیت تولید کارخانه برای تأمین محصول نیمه‌ساخته موردنیاز یک شرکت فعال در حوزه کالا‌های مرتبط با خودرو‌های سنگین به کار گرفته شده است.

به گفته وی، در این همکاری، شرکت سفارش‌دهنده به‌جای سرمایه‌گذاری برای ایجاد تمام مراحل تولید، بخشی از فرایند را به این مجموعه واگذار می‌کند و محصول نیمه‌ساخته را در ادامه به کالای نهایی تبدیل می‌کند.

این شیوه همکاری، نمونه‌ای از ظرفیت‌های مدل «تولید بدون کارخانه» است که در آن، بنگاه‌ها می‌توانند با استفاده از زیرساخت‌های تولیدی موجود و تقسیم مراحل ساخت محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه برای ایجاد خطوط تولید مستقل را کاهش دهند.

شناسایی گلوگاه‌ها؛ پیش‌نیاز افزایش تولید

مدیرعامل مجموعه تولید تایر و شلنگ همچنین با اشاره به موانع توسعه تولید گفت: استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود، به شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع فرایند تولید نیاز دارد.

وی افزود: ارتقای فناوری، افزایش کیفیت و بهبود فرایند‌های تولید و تحویل محصول به مشتری، از الزامات توسعه فعالیت‌های صنعتی است.

باباپور با تأکید بر اهمیت صادرات در توسعه بنگاه‌های تولیدی خاطرنشان کرد: صادرات علاوه بر ایجاد بازار فروش، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، حفظ اشتغال و تقویت فعالیت واحد‌های صنعتی کمک کند.

تجربه این مجموعه نشان می‌دهد توسعه تولید لزوماً از ساخت کارخانه آغاز نمی‌شود؛ بلکه بازارشناسی، جذب مشتری، بازاریابی صادراتی و استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های موجود نیز می‌تواند مسیری برای توسعه کسب‌وکار‌های صنعتی باشد.

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