نخستین مسابقه بزرگ دوچرخه‌سواری کراس کانتری شهرستان رفسنجان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، در منطقه حفاظت‌شده منصورآباد برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ نخستین مسابقه بزرگ دوچرخه‌سواری کراس کانتری شهرستان رفسنجان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، در منطقه حفاظت‌شده منصورآباد برگزار شد و دوچرخه‌سواران در چهار رده سنی به رقابت پرداختند.

نفرات برتر مسابقه:

رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال:

عارف عابدینی

علی‌اصغر شریفی

ایلیا پران‌نژاد و ابوالفضل دیانتی (مشترک)

رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال:

حسام‌الدین زمانی

مهرداد حدادی

حسین حیدری

رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال:

سید محسن حسینی رهبر

حسن حسینی‌پور

مصطفی میرزایی

رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال:

محمد یاری

حسین زمانی

مجتبی زینلی

در پایان این رقابت‌ها، به نفرات برتر هر رده سنی، جوایز نقدی، حکم قهرمانی و مدال اهدا شد و از تلاش و حضور ارزشمند ورزشکاران تقدیر به عمل آمد.

برگزاری این مسابقه در منطقه حفاظت‌شده منصورآباد، فرصتی برای پیوند ورزش با طبیعت و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست بود.