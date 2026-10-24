پخش زنده
امروز: -
نخستین مسابقه بزرگ دوچرخهسواری کراس کانتری شهرستان رفسنجان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، در منطقه حفاظتشده منصورآباد برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ نخستین مسابقه بزرگ دوچرخهسواری کراس کانتری شهرستان رفسنجان، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، در منطقه حفاظتشده منصورآباد برگزار شد و دوچرخهسواران در چهار رده سنی به رقابت پرداختند.
نفرات برتر مسابقه:
رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال:
عارف عابدینی
علیاصغر شریفی
ایلیا پراننژاد و ابوالفضل دیانتی (مشترک)
رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال:
حسامالدین زمانی
مهرداد حدادی
حسین حیدری
رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال:
سید محسن حسینی رهبر
حسن حسینیپور
مصطفی میرزایی
رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال:
محمد یاری
حسین زمانی
مجتبی زینلی
در پایان این رقابتها، به نفرات برتر هر رده سنی، جوایز نقدی، حکم قهرمانی و مدال اهدا شد و از تلاش و حضور ارزشمند ورزشکاران تقدیر به عمل آمد.
برگزاری این مسابقه در منطقه حفاظتشده منصورآباد، فرصتی برای پیوند ورزش با طبیعت و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست بود.