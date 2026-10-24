مشاور رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی در جامعه پرستاری گفت: شناخت حقوق بیماران و مسئولیت‌های قانونی پرستاران، علاوه بر کمک به پیشگیری از تعارض‌های حرفه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اعتماد متقابل و ارائه خدمات درمانی ایمن‌تر و باکیفیت‌تر باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید چراغی، مشاور رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری و مؤلف کتاب «پرستار و قانون»، با اشاره به اهمیت آشنایی پرستاران با قوانین و مقررات مرتبط با حرفه خود، هدف از تألیف این کتاب را ارتقای دانش حقوقی جامعه پرستاری و آگاهی‌بخشی درباره حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی این گروه عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این کتاب با رویکردی کاربردی، موضوعاتی از جمله قوانین و مقررات حاکم بر حرفه پرستاری، مراجع رسیدگی‌کننده به مسائل حقوقی و فرایند‌های دادرسی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پرستاران بتوانند شناخت دقیق‌تری از الزامات قانونی فعالیت‌های حرفه‌ای خود داشته باشند.

چراغی افزود: پیوند میان دانش پرستاری و مباحث حقوقی، محور اصلی این اثر است و آشنایی با این حوزه می‌تواند به کارکنان پرستاری در شناخت حقوق و وظایف حرفه‌ای، پیگیری مسائل حقوقی و پیشگیری از مشکلات ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین کمک کند.

این مؤلف با بیان اینکه چالش‌های حقوقی پرستاران تنها با افزایش آگاهی فردی برطرف نمی‌شود، تصریح کرد: شرایط محیط کار، کمبود نیروی انسانی، حجم مسئولیت‌ها و امکانات در دسترس، از جمله عواملی هستند که بر عملکرد حرفه‌ای پرستاران تأثیر می‌گذارند. بنابراین، ارتقای دانش حقوقی باید هم‌زمان با بهبود شرایط کاری و تقویت حمایت‌های سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین شناخت حقوق بیماران را از ارکان مهم آگاهی حقوقی در حرفه پرستاری دانست و گفت: آگاهی پرستاران از حقوق بیماران و مسئولیت‌های قانونی مرتبط با مراقبت، می‌تواند به کاهش اختلافات، افزایش شفافیت در روابط حرفه‌ای و تقویت اعتماد میان بیماران و اعضای کادر درمان منجر شود.

مشاور رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: رعایت حقوق بیماران و حمایت از حقوق حرفه‌ای پرستاران، دو هدف مکمل هستند که تحقق هم‌زمان آنها می‌تواند به ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات درمانی کمک کند.

چراغی با اشاره به اهمیت آموزش مستمر حقوق حرفه‌ای خاطرنشان کرد: آموزش مبانی حقوقی باید از دوران تحصیل دانشجویان پرستاری آغاز شود و در طول دوران اشتغال نیز ادامه یابد. آشنایی با قوانین در کنار آموزش‌های علمی و بالینی، زمینه شناخت بهتر مسئولیت‌های حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی، بررسی نمونه‌های واقعی و موقعیت‌های حقوقی محیط کار و فراهم‌کردن دسترسی پرستاران به منابع معتبر و مشاوره تخصصی را از جمله راهکار‌های مؤثر برای تقویت آگاهی حقوقی این گروه برشمرد.

چراغی در پایان گفت: کتاب «پرستار و قانون» با تمرکز بر ابعاد حقوقی فعالیت حرفه‌ای پرستاران، در راستای پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز‌های آموزشی این حوزه تدوین شده است و می‌تواند منبعی برای افزایش شناخت جامعه پرستاری از قوانین، مسئولیت‌ها و الزامات قانونی حرفه باشد.