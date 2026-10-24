سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در شهرستان بهارستان آغاز شد و این عملیات آماری برای نخستین‌بار با رویکرد «ثبتی‌مبنا» و با هدف تولید آماری دقیق‌تر و به‌روزتر اجرا می‌شود.

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در شهرستان بهارستان به شیوه ثبتی‌مبنا

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در شهرستان بهارستان به شیوه ثبتی‌مبنا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار بهارستان با تأکید بر اهمیت آمار دقیق و به‌روز جمعیتی، گفت: این سرشماری برای نخستین‌بار به شیوه ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، مبنای اصلی تولید آمار خواهد بود.

عبدالحمید شرفی از دستگاه‌های اجرایی خواست در صحت‌سنجی و به‌روزرسانی اطلاعات همکاری کنند و از شهروندان نیز خواست در صورت مشمول بودن، اطلاعات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تکمیل کنند.

وی همچنین بر توجه شهروندان به سرشماره رسمی مرکز آمار ایران و پرهیز از باز کردن لینک‌های ناشناس تأکید کرد.