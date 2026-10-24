مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماکو از وارد شدن خسارت به محصولات و اراضی کشاورزی روستای سیل‌زده «اولنلر» خبر داد و گفت: برآورد اولیه خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی این روستا حدود ۴ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سعید امینی اظهار کرد: به دنبال وقوع سیل در روستای اولنلر، مدیر و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماکو با هماهنگی فرماندار و رئیس شورای مدیریت بحران، بلافاصله در محل حضور یافته و از مناطق آسیب‌دیده بازدید کردند.

وی با اشاره به جزئیات خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی این روستا افزود: بر اثر وقوع این حادثه طبیعی، ۱۷۵ کیسه آفتابگردان روغنی، ۳۵ کیسه بذر گندم و همچنین ۳ هکتار از اراضی زیرکشت مزرعه گندم دچار خسارت شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماکو با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه در بخش دامی خسارتی در پی نداشته است، تصریح کرد: میزان ۴ میلیارد تومان به عنوان برآورد اولیه خسارت‌های این حادثه ثبت شده است و با وجود این، بررسی‌های کارشناسی تیم‌های تخصصی برای ارزیابی دقیق و جامع میزان خسارت‌ها همچنان ادامه دارد.