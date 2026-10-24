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روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی، اعلام کرد: نفرات برتر مسابقات دارت، گرامیداشت هفته تربیت بدنی در کیش معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی، اعلام کرد: دو دوره مسابقه دارت، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در دو گروه آزاد و ویژه جمعیت هلال احمر کیش در پایگاه هیئت انجمنهای ورزشی برگزار شد.
مسابقات در قالب ثابت ۱۰۱ برگزار شد و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.
علی زین الدینی، پارمیس مهدوی مقام و آرمان زین الدینی در بخش آزاد رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
فرزاد دهقان، ثنا تقوی فرد و محمدصادق شیرالوندی در گروه ویژه جمعیت هلال احمر رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.
هیئت انجمنهای ورزشی در پایان مسابقات جوایزی به نفرات برتر اهدا کرد.