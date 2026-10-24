روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی، اعلام کرد: نفرات برتر مسابقات دارت، گرامیداشت هفته تربیت بدنی در کیش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی، اعلام کرد: دو دوره مسابقه دارت، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در دو گروه آزاد و ویژه جمعیت هلال احمر کیش در پایگاه هیئت انجمن‌های ورزشی برگزار شد.

مسابقات در قالب ثابت ۱۰۱ برگزار شد و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

علی زین الدینی، پارمیس مهدوی مقام و آرمان زین الدینی در بخش آزاد رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

فرزاد دهقان، ثنا تقوی فرد و محمدصادق شیرالوندی در گروه ویژه جمعیت هلال احمر رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

هیئت انجمن‌های ورزشی در پایان مسابقات جوایزی به نفرات برتر اهدا کرد.