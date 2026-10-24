حکومت انگلیس، از ابتدای تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ایران، نه تنها حتی در گفتار این تجاوز گری‌ها را محکوم نکرد بلکه، با اقدامات نظامی، تبلیغاتی و دیپلماتیک، از آن حمایت نیز کرد حمایتی که تاکنون ادامه دارد و حالا دچار پیامد‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی این جنگ افروزی‌ها شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، مرکز ملی آمار انگلیس در تازه‌ترین گزارش تورم این کشور را در حال اوج گیری اعلام و اضافه کرد هم اکنون تورم به بالاترین میزان در یک سال اخیر رسیده است.

"فیونا سینکوتا" تحلیلگر اقتصادی در این باره گفت: علت جهش تورم در بریتانیا ناشی از افزایش بهای انرژی است. بهای هر بشکه نفت به بیش از ۱۱۰ دلار رسیده و موجب افزایش بهای سوخت، به ویژه بنزین و گازوئیل شده است.

در پی تشدید تنش‌ها و پیامد‌های جنگ‌افروزی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بهای بنزین و گازوئیل در اغلب نقاط انگلیس از دو پوند گذشته و نصاب تاریخی را شکسته و با بالا بردن هزینه‌های تولیدِ، تامین و توزیع کالا، حزب حاکم انگلیس را بر آن داشت با زیر پا گذاشتن تعهد انتخاباتی خود، توسعه میادین گازی دریای شمال را کلید بزند هر چند که فواید آن به امسال نمی‌رسد، اما فعالان محیط زیست را با برگزاری تظاهرات ضد دولت در نقض تعهدات انتخاباتی به واکنش واداشته و طعنه حزب رقیب را هم درپی داشته است.

کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار رقیب اصلی حزب حاکم انگلیس در مجلس گفت: بالاخره می‌بینم که دولت نهایتا با بهره برداری از میدان گازی جکداو موافقت کرد.

همزمان با اوج گیری قیمت حامل‌های انرژی و افزایش کم سابقه هزینه‌های زندگی، فشار بر دولت انگلیس برای تخصیص کمک هزینه‌های دولتی به خانوار‌ها افزایش یافته است. این در حالی است که تازه‌ترین گزارش رسمی نشان می‌دهد بدهی دولت انگلیس نخستین بار از سه تریلیون پوند گذشته و دولت انگلیس ناچاره ماهانه نزدیک ۱۱ میلیارد پوند فقط بهره بدهی پرداخت کند.

کریس ناینهم عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس گفت: آمریکایی ها، یک فاجعه اقتصادی را، از جمله در بریتانیا ایجاد کردند؛ بسته شدن تنگه هرمز، سبب شده تورم در این کشور با سرعت نسبتاً زیادی در حال افزایش باشه است؛ بنابراین ما نه تنها علیه این جنگ غیرقانونی، بلکه برای کاهش بحران گرانی‌ها هم تظاهرات می‌کنیم.

فعالان صلح طلب در انگلیس بخشی از مشکلات جاری را ناشی از جنگ افروزی‌های آمریکا و اسراییل می‌دانند و بار‌ها در تظاهراتشان در نقاط مختلف انگلیس، علیه همدستی حکومت انگلیس با آمریکا و اسرائیل، هشدار دادند.

یک فعال مدنی در انگلیس در این باره می‌گوید: حزب حاکم کارگر هم به جای فاصله گرفتن از جنگ‌های ترامپ و اسرائیل و کاهش بحران هزینه‌های زندگی، از آن‌ها حمایت می‌کند در حالی که این جنگ، موجب افزایش تورم و تشدید مشکلات این کشور شده است.

فعالان ضد جنگ در انگلیس بار‌ها با برگزاری تظاهرات از حاکمان این کشور خواستند از گذشته درس بگیرد و با پرهیز از هر گونه همراهی با جنگ افروزی‌های آمریکا برای تامین صلح تلاش کنند، اما معتقدند دولت بدون توجه به خواست اکثریت مردم همچنان به راه گذشته ادامه می‌دهد.