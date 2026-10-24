مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های آبخیزداری شهرستان کلات، خواستار تأمین اعتبار ویژه برای کنترل سیلاب و مقابله با آفات نوظهور و عوامل خشکیدگی جنگل‌های ارس هزارمسجد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علی شکاری با اشاره به شرایط کوهستانی شهرستان کلات، شیب دامنه‌ها و وقوع سیلاب‌های مکرر اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری برای حفاظت از جان مردم، صیانت از اراضی کشاورزی و مدیریت پایدار منابع آب و خاک این شهرستان ضروری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی کلات، از جمله جنگل‌های ارس هزارمسجد، جنگل‌های طبیعی پسته و عرصه‌های مرتعی افزود: حفاظت از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی منطقه، نقش مهمی در پایداری تولید، اشتغال و معیشت جوامع محلی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان کلات تحت مطالعات آبخیزداری قرار گرفته است، تصریح کرد: با وجود انجام مطالعات، حدود ۴۰ درصد از طرح‌های مورد اشاره اجرا شده و تکمیل طرح ها به تأمین اعتبارات متناسب با وسعت و اهمیت حوزه‌های آبخیز نیاز دارد.

شکاری اعتبار موردنیاز برای سامان‌دهی و تکمیل طرح‌های آبخیزداری و کنترل سیلاب شهرستان را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تأمین این اعتبار می‌تواند زمینه اجرای اقدامات سازه‌ای و بیولوژیکی، کنترل روان‌آب‌ها، کاهش فرسایش خاک و افزایش بهره‌وری از نزولات جوی را فراهم کند.

وی با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب‌های سال‌های گذشته به مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های شهرستان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست حوزه‌های بحرانی باید با رویکرد پیشگیرانه و جدیت بیشتری دنبال شود.

شکاری در ادامه، حفاظت از جنگل‌های ارس هزارمسجد و مقابله با آفات نوظهور و عوامل تهدیدکننده سلامت این ذخیره‌گاه طبیعی را از اولویت‌های مهم منابع طبیعی منطقه دانست و بر ضرورت تأمین اعتبار اختصاصی برای پایش، شناسایی عوامل آفت و خشکیدگی، انجام مطالعات تخصصی و اجرای برنامه‌های حفاظتی و کنترلی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: جنگل‌های ارس هزارمسجد علاوه بر ارزش زیستی، در حفاظت از خاک، پایداری منابع آب و تعدیل شرایط اقلیمی نقش دارند و آسیب گسترده به این پوشش گیاهی می‌تواند پیامدهای مهمی برای زیست‌بوم منطقه و معیشت جوامع محلی به همراه داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود: مقابله با آفات و عوامل خشکیدگی ارس به تأمین به‌موقع اعتبارات، تقویت فعالیت‌های کارشناسی و پژوهشی، پایش مستمر عرصه‌ها و استفاده از روش‌های علمی متناسب با نوع عامل خسارت‌زا نیاز دارد.

شکاری با تأکید بر ارتباط حفاظت از پوشش گیاهی و مدیریت منابع آب گفت: اجرای طرح‌های آبخیزداری در کنار حفاظت و احیای جنگل‌های ارس می‌تواند در کاهش سرعت روان‌آب‌ها، افزایش نفوذ آب در خاک، کنترل فرسایش و حفظ توان اکولوژیکی حوزه‌های آبخیز مؤثر باشد.

وی مدیریت اصولی روان‌آب‌ها و استفاده بهینه از آب‌های خروجی از مرز را نیز از موضوعات مهم شهرستان برشمرد و افزود: برنامه‌ریزی یکپارچه برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تکمیل عملیات آبخیزداری و کنترل عوامل تهدیدکننده پوشش گیاهی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای منطقه قرار گیرد.

شکاری در پایان خواستار حمایت و تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل طرح‌های آبخیزداری و مقابله با آفات نوظهور ارس هزارمسجد شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در حفاظت از منابع طبیعی، اقدامی برای تقویت امنیت آبی، کاهش خسارات بلایای طبیعی، پایداری تولید کشاورزی و حفظ سرمایه‌های زیستی نسل‌های آینده است.