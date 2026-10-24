سیل اخیر در سلماس آذربایجان غربی به بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی زیر کشت غلات و ۱۰ هکتار از محصولات باغی خسارت زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری در جلسه ستاد مدیریت بحران که به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با محوریت بررسی ابعاد حادثه و رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده در فرمانداری سلماس برگزار شد، آخرین برآورد خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی در پی سیل روز پنج‌شنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۵) را تشریح کرد.

وی با اشاره به جزئیات خسارت‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: در این حادثه طبیعی، بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی زیر کشت غلات و ۱۰ هکتار از محصولات باغی استان دچار خسارت شدند، همچنین تلف شدن یک رأس دام سنگین و یک رأس دام سبک از دیگر خسارت‌های این رخداد بود.

اصغری تاکید کرد: این خسارت‌ها به عنوان برآورد اولیه خسارت‌های این حادثه ثبت شده است و با وجود این، بررسی‌های کارشناسی تیم‌های تخصصی برای ارزیابی دقیق و جامع میزان خسارت‌ها همچنان ادامه دارد.

در این جلسه آخرین وضعیت روستا‌های سیل‌زده، حجم خسارات وارده و اقدامات دستگاه‌های ذیربط برای امدادرسانی و بازگرداندن شرایط به حالت عادی مورد ارزیابی قرار گرفت تا روند رسیدگی به مشکلات آسیب‌دیدگان با بسیج امکانات و با جدیت پیگیری شود.