چهارمین جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی «زاب» با تجلیل از هنرمندان برتر و معرفی برگزیدگان هشت بخش تخصصی، پس از چهار روز اجرای آثار در فضا‌های عمومی پیرانشهر به پایان رسید. این رویداد با حضور هنرمندانی از استان‌های همجوار، میزبان مجموع ۸۴ اثر ارسالی بود که در نهایت ۱۲ اثر راهی مرحله رقابت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این رویداد هنری که با استقبال چشمگیر شهروندان و اهالی فرهنگ و هنر روبه‌رو شد، میزبان ۸۴ اثر ارسالی از استان‌های مختلف کشور بود که در نهایت ۱۲ اثر پس از ارزیابی هیئت داوران به مرحله رقابتی راه یافتند. در این دوره، هنرمندانی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان و ایلام به رقابت پرداختند.

هیئت داوران جشنواره متشکل از اساتید برجسته تئاتر کشور، قطب‌الدین صادقی، نادر برهان‌مرند و علی‌محمد رادمنش، پس از بررسی آثار نمایشی، آرا خود را در بخش‌های مختلف به شرح زیر اعلام کردند:

برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره

بخش طرح و ایده:

رتبه اول: پیام رستمی برای نمایش «پیره‌دار» (سنندج)

رتبه دوم (مشترک): سید فریدون احمدی برای نمایش «وضعیت آبی و قرمز» (سنندج) و پژمان شاهوردی برای نمایش «مخترع بی‌پول» (سقز)

رتبه سوم: یوسف فتحی برای نمایش «گاری‌نشین» (بوکان)

شایسته تقدیر: امیر مهروند برای نمایش «کفش آرزوها» (تبریز)

بخش کارگردانی:

رتبه اول: کامران پیری برای نمایش «رویای من» (سقز)

رتبه دوم (مشترک): سید فریدون احمدی («وضعیت آبی و قرمز») و نازیلا امینی («مخترع بی‌پول» از سقز)

رتبه سوم: پیام رستمی برای نمایش «پیره‌دار» (سنندج)

شایسته تقدیر: بهناز قورتاسی برای نمایش «کفش آرزوها» (تبریز)

بخش بازیگری مرد:

رتبه اول (مشترک): مبین پریزادی و سیوان رحمتی برای نمایش «رویای من» (سقز)

رتبه دوم (مشترک): سرور رضایی («مخترع بی‌پول») و وریا شاکری («وضعیت آبی و قرمز»)

رتبه سوم (مشترک): لقمان شفیعی برای نمایش «گاری‌نشین» (بوکان) و شایان بایزیدی برای نمایش «۱» (پیرانشهر)

جایزه ویژه بازیگری: سبحان سالک و بهزاد علیزاده برای نمایش «کفش آرزوها» (تبریز)

گروه بازیگری شایسته تقدیر: نمایش «پیره‌دار» (سنندج)

بخش بازیگری زن:

رتبه اول: ساریه امینی برای نمایش «مخترع بی‌پول» (سقز)

رتبه دوم: منیره صالحی برای نمایش «گاری‌نشین» (بوکان)

رتبه سوم: صبا شهاب برای نمایش «خانه به دوش» (بناب)

بخش‌های فنی و تخصصی:

فضاسازی: حمید حقی و حجت قاسم‌نژاد برای نمایش «O» (تکاب) — به‌طور مشترک

موسیقی: شنیا احمدی، شوخان ادهمی و زانا اسماعیلی برای نمایش «رویای من» (سقز)

طراحی لباس: وحید عبداللهی برای نمایش «غول زباله‌خور» (همدان)

طراحی پوستر و بروشور: سیده ژوانا احمدی برای نمایش «وضعیت آبی و قرمز» (سنندج)

چهارمین جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی زاب با هدف گسترش هنر تئاتر در میان عموم مردم، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی بستر تبادل اندیشه میان هنرمندان منطقه، از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه به میزبانی شهرستان مرزی پیرانشهر برگزار شد.