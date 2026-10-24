مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل، از اجرای عملیات بیولوژیک و بذرپاشی در ۶۰ هکتار از مراتع استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف احیای پوشش گیاهی، تقویت توان تولیدی مراتع و حفاظت از خاک و منابع طبیعی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهامت هدایت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار کرد: عملیات بیولوژیک در سطح ۶۰ هکتار از مراتع استان اردبیل و در قالب بذرپاشی اجرا شده است. این طرح در راستای حفاظت، احیا و تقویت پوشش گیاهی مراتع و کمک به پایداری عرصه‌های طبیعی به اجرا درآمده است.

هدایت با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های احیایی در مراتع افزود: بذرپاشی و دیگر اقدامات بیولوژیک می‌تواند زمینه استقرار و گسترش گونه‌های گیاهی مرتعی را فراهم کند و به بهبود وضعیت پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی بینجامد.

وی با بیان اینکه پوشش گیاهی مناسب نقش مهمی در حفاظت از خاک دارد، ادامه داد: تقویت پوشش مراتع به کاهش فرسایش خاک، حفظ رطوبت و جلوگیری از تشدید تخریب سرزمین کمک می‌کند. این اقدامات همچنین می‌تواند توان تولیدی مراتع را افزایش دهد و شرایط را برای بهره‌برداری اصولی و پایدار از این منابع فراهم سازد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تصریح کرد: اجرای عملیات بذرپاشی با هدف کمک به احیای مراتع، افزایش پایداری اکوسیستم‌های طبیعی و تقویت ظرفیت‌های زیست‌محیطی استان انجام شده است. استمرار چنین اقداماتی، به‌ویژه در عرصه‌هایی که نیازمند تقویت پوشش گیاهی هستند، می‌تواند در بهبود شرایط طبیعی مراتع مؤثر باشد.

هدایت همچنین با اشاره به تأکید رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر توسعه برنامه‌های حفاظتی و احیایی گفت: اجرای این عملیات در چارچوب توجه به تقویت طرح‌های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان بر تداوم اجرای طرح‌های بیولوژیک و احیایی در مراتع استان تأکید کرد و افزود: حفاظت از پوشش گیاهی و احیای مراتع، افزون بر صیانت از خاک و منابع آب، در پایداری محیط‌زیست و کاهش آثار خشکسالی نیز نقش دارد و بخشی از تلاش‌ها برای حفظ سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.