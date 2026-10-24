به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی، کارشناس هواشناسی استان، با اشاره به وضعیت جوی روز‌های آینده گفت: آسمان استان یزد تا پنج روز آینده نیمه‌ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، نوسانات دمایی استان قابل‌توجه نخواهد بود.

میرحسینی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در مناطق مختلف استان اظهار داشت: سبزدشت با دمای ۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، سردترین منطقه استان در صبح امروز بود و بافق و چاه افضل اردکان با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند.

وی ادامه داد: دمای شهر یزد نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۴ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.