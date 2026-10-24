به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود؛ روشی که در آن، اطلاعات جمعیتی و محل سکونت افراد به‌جای مراجعه حضوری به تمام خانوارها، از طریق سامانه‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود.

این سرشماری از ۲۵ مهرماه به‌صورت غیرحضوری آغاز شده و عملیات میدانی آن نیز از اول آبان‌ماه شروع می‌شود و حدود یک ماه ادامه خواهد داشت. در صورت ناقص بودن اطلاعات یا نیاز به راستی‌آزمایی، از طریق پیامک یا مراجعه میدانی اقدام می‌شود.

ستاد سرشماری استان کرمان با ۱۸ عضو از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تشکیل شده است. اعضای این ستاد عبارت‌اند از:

تاج‌الدینی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، سردار موقوفه‌ای فرمانده انتظامی استان، دکتر نظام‌آبادی‌پور رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، محمدرضا وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، محمدی مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان، تویسرکانی شهردار کرمان، مهدوی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، بیننده مدیرکل ثبت احوال، عطاپور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک، ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرحبخش مدیرکل آموزش و پرورش، سالاری مدیرکل پست استان، هاشمیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مهرداد محمدی سلیمانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عبدالله صفری مدیرکل دفتر روش‌شناسی اداری و طرح‌های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران و حاجی‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان.

اجرای دقیق این سرشماری، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و به‌روزرسانی اطلاعات جمعیتی و سکونتی، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه استان و توزیع مناسب امکانات و خدمات را فراهم می‌کند.