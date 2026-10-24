معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری سی‌امین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی در روز‌های ششم و هفتم آبان‌ در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدنبی شهیکی در نشست خبری جشنواره شیخ بهایی با اشاره به جایگاه این جشنواره در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور گفت: جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی از رویداد‌های باسابقه کشور در حوزه فناوری و کارآفرینی است که با هدف حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و توسعه فعالیت‌های نوآورانه برگزار می‌شود.

وی افزود: شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، واحد‌های تحقیق و توسعه صنایع و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی از مخاطبان این جشنواره هستند.

شهیکی‌تاش با اشاره به بخش‌های رقابتی جشنواره اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در دو بخش «طراحان کسب‌وکار» و «فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری» به رقابت می‌پردازند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، نمایشگاه فناوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رویداد‌ها و نشست‌های انتقال تجربه را از دیگر بخش‌های این جشنواره برشمرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ارزیابی شرکت‌کنندگان این دوره با رویکرد استانی و با هدایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم انجام می‌شود.



معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفت: زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور در مقایسه با یک دهه گذشته تغییرات جدی داشته و با شکل‌گیری بازیگران جدید، از جمله سرمایه‌گذاران خطرپذیر، شتاب‌دهنده‌ها، واحد‌های تحقیق و توسعه صنایع و شرکت‌های فعال در تجاری‌سازی فناوری، به شبکه‌ای منسجم‌تر برای توسعه فناوری نیاز دارد.

شهیکی افزود: در دوره جدید جشنواره شیخ بهایی، حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و کارگزاران تجاری‌سازی پررنگ‌تر شده است تا این رویداد با رویکردی حرفه‌ای‌تر، زمینه توسعه بازار محصولات فناورانه را فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری گردهمایی پارک‌های علم و فناوری کشور در حاشیه این رویداد گفت: بررسی عملکرد پارک‌ها در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شناسایی ظرفیت‌های موجود و بررسی زمینه‌های نیازمند بازنگری، از محور‌های مورد توجه است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ادامه داد: جشنواره شیخ بهایی صرفاً یک رویداد محدود نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری شبکه‌ای ملی از بازیگران زیست‌بوم نوآوری است؛ بستری که می‌تواند به معرفی و دیده‌شدن شرکت‌های دانش‌بنیان، واحد‌های فناور و شرکت‌های زایشی دانشگاهی در سراسر کشور کمک کند.

شهیکی با اشاره به تغییر مأموریت‌های نهادی پارک‌های علم و فناوری و راهبرد‌های جدید وزارت علوم در توسعه فناوری گفت: در این دوره تلاش شده است تصویری متناسب با تحولات جدید زیست‌بوم نوآوری کشور ارائه شود.

وی افزود: در آیین اختتامیه جشنواره در هفتم آبان، از سه استاندار برتر در حمایت از توسعه منطقه‌ای زیست‌بوم دانش‌بنیان، سه صندوق پژوهش و فناوری فعال در تأمین مالی این حوزه، سه شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر مؤثر در توسعه بازار و تأمین مالی هوشمند واحد‌های فناور و یک کارگزار ملی فعال در توسعه بازار و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان قدردانی خواهد شد.



معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم همچنین از توسعه زیرساخت‌های تولید نیمه‌صنعتی در پارک‌های علم و فناوری کشور تا پایان سال خبر داد.

شهیکی گفت: این اقدام با هدف تسهیل استقرار و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع بخشی از موانع تولید این شرکت‌ها در حال اجراست.

وی با اشاره به تفاوت مأموریت‌های دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری گفت: دانشگاه‌ها و پارک‌ها، هرکدام کارکرد‌های متفاوتی در زیست‌بوم نوآوری دارند و پارک‌های علم و فناوری علاوه بر فراهم کردن فضای استقرار واحد‌های فناور، باید در جذب سرمایه، توسعه بازار و ایجاد شبکه‌های همکاری برای گسترش فعالیت این واحد‌ها نقش‌آفرینی کنند.

شهیکی افزود: با توجه به تحولات فناوری و نیاز‌های امروز کشور، بازنگری در ساختار و معماری توسعه زیست‌بوم نوآوری ضروری است تا این مجموعه‌ها بتوانند نقش مؤثرتری در حل مسائل کشور ایفا کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم درباره زیرساخت‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان برای استقرار و توسعه فعالیت گفت: در ۲۲ استان، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و فضای استقرار برای شرکت‌های فناور فراهم شده است؛ با این حال، در بخش زیرساخت‌های تولید نیمه‌صنعتی با کمبود‌هایی مواجه بودیم که برای رفع آن، ساخت فضا‌های مورد نیاز از ابتدای سال در پارک‌های علم و فناوری آغاز شده است.

شهیکی ابراز امیدواری کرد این زیرساخت‌ها تا پایان سال در بیشتر این استان‌ها به بهره‌برداری برسد و زمینه توسعه فعالیت و تولید شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.

وی با اشاره به شرایط متفاوت تهران در زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: به دلیل تمرکز بیشترین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در تهران و حجم بالای تقاضا برای استقرار، ارائه خدمات و تخصیص فضا با ملاحظات بیشتری همراه است. از این رو، نظام رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته تا شرایط استقرار و توسعه فعالیت واحد‌های فناور در این استان نیز تسهیل شود.