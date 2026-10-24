تیم دو نفره فرجی و غفاری با غلبه بر عربستان در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا، جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات تنیس روی میز دو نفره قهرمانی آسیا برای تصاحب رتبه ۹ تا ۱۶ و کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان پیگیری شد.

تیم دونفره ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری با کسب پیروزی ۳ بر ۲ مقابل تیم دوبل عربستان جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب کرد.

تیم دونفره ایران در مرحله ۱/۸ نهایی مقابل فیلیپین شکست خورد و از رسیدن به جمع هشت تیم برتر مسابقات بازماند.

دیگر تیم دوبل ایران متشکل از برادران عالمیان به دلیل بیماری نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی، از حضور در مقابل تیم دونفره چین تایپه انصراف داد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا برعهده جمیل لطف الله نسبی و منصور علوی بود.