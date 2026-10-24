سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، از بررسی مشکلات و محدودیت‌های واحد‌های تولیدی نان صنعتی استان در زمینه تأمین و تخصیص سهمیه آرد با هدف استمرار تولید و تأمین نیاز بازار در فصل سرما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرهاد زارع در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی نان صنعتی اظهار کرد: رفع موانع تولید، بررسی چالش‌های مربوط به تأمین و تخصیص سهمیه آرد و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مستمر واحد‌های تولیدی، از اولویت‌های مهم در مدیریت بازار و تأمین پایدار نیاز‌های مردم است.

وی افزود: با بررسی دقیق مشکلات واحد‌های تولیدی و پیگیری راهکار‌های اجرایی، باید زمینه کاهش محدودیت‌های تولید، استمرار فعالیت این واحد‌ها و تأمین مناسب نان صنعتی مورد نیاز شهروندان، به‌ویژه در فصل سرما، فراهم شود.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات موجود و حمایت از ظرفیت‌های تولیدی استان تأکید کرد.