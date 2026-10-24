به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه که با هدف آگاهی‌بخشی بین‌المللی و مقابله با فراموشی فجایع انسانی طراحی شده بود، شامل اجرای نمایش «خواندن خاطرات سارا از میناب»، پخش مستندهایی درباره حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و نمایشگاه هنری «MINAB 168» بود که با هدف ادای احترام به ۱۶۸ کودک شهید این واقعه برگزار شد.

تأکید بر مسئولیت فرامرزی هنر در دفاع از کودکان

در نشست تخصصی حاشیه این رویداد، چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای یونانی، فلسطینی و ایرانی بر نقش حیاتی هنر و رسانه در افشای ظلم و حفظ حافظه جمعی تأکید کردند.

محمدرضا بهمنی، رایزن فرهنگی ایران در یونان، در این نشست با اشاره به کشتار هزاران کودک در غزه، یمن، لبنان و ایران، حفاظت از کودکان و دفاع از کرامت انسانی را مسئولیتی فراتر از مرزهای سیاسی دانست. وی هنر را ابزاری قدرتمند برای رساندن صدای قربانیان و مقابله با بی‌تفاوتی جامعه جهانی توصیف کرد.

نوازت حدید، نویسنده فلسطینی، هنر را راهی برای روایت آوارگی و انتقال تجربه مقاومت دانست و بر لزوم بازتاب رنج انسان‌هایی تأکید کرد که نباید در میان آمارهای خشک گم شوند.

توماس سیدریس، خبرنگار و کارگردان یونانی نیز با بیان اینکه رسانه‌ها نباید قربانیان را به اعداد تقلیل دهند، بر وظیفه اخلاقی هنرمندان و روزنامه‌نگاران در انتقال زندگی واقعی و تجربه انسانی آنان تأکید ورزید.

کنستانتینا کاروتی، نماینده کمپین «تا پیروزی، میناب ۱۶۸» نیز هنر و فعالیت‌های فرهنگی را راهکاری مؤثر برای مقابله با نژادپرستی و عادی‌شدن خشونت برشمرد.

در پایان این برنامه، پیام‌هایی از جعفر قاسمی، هنرمند و شاهد عینی حمله به مدرسه میناب، مروه عثمان، روزنامه‌نگار لبنانی و تیم اندرسون، پژوهشگر استرالیایی، پخش شد که همبستگی جهانی با کودکان مظلوم ایران و منطقه را نشان می‌داد.