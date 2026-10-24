به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، کارت‌های سوخت آزاد بدون هماهنگی سراسری و اطلاع رسانی عمومی از جایگاه‌های سوخت خراسان شمالی جمع‌آوری شده‌اند؛ تغییری که برای برخی از شهروندان به معنای محدود شدن دسترسی به سوخت است و برای برخی دیگر، تفاوت چندانی در روند سوخت‌گیری ایجاد نمی‌کند.

واکنش شهروندان به این تصمیم یکسان نیست؛ عده‌ای آن را تغییری بدون تأثیر جدی بر روند سوخت‌گیری خود می‌دانند و عده‌ای دیگر، نگران دشواری‌های استفاده از کارت شخصی و محدود شدن گزینه‌هایشان هستند.

جایگاه‌داران می‌گویند از شب گذشته، دستور جمع‌آوری کارت‌های آزاد به آنها ابلاغ شده و این در حالیست که خراسان شمالی اصلا جزء استان های منتخب برای اجرای این طرح نبوده است.

مدیریت مصرف سوخت، هدفی است که برای اجرای این طرح عنوان شده است؛ اما چگونگی اجرای آن و تأثیرش بر روند سوخت‌گیری شهروندان، از جمله موضوعاتی است که باید روشن شود و مسولان پاسخ دهند.