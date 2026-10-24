شانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، نثر فارسی و واکاوی متن‌های «تاریخی-ادبی» در دوره پیشامغولی، امروز شنبه دوم آبان ازساعت ۸:۳۰ صبح در تالار استاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این دوره از همایش، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، حضور دارند.

در این همایش، متن پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، توسط محمدرضا محسنی ثانی نماینده غرب خراسان در مجلس قرائت شد.

یام محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

زبان فارسی فراتر از ابزار گفت و گو و نوشتار، یکی از بنیادی ترین ارکان هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران و از پیوندهای استواری است که اقوام گوناگون این سرزمین را در طول قرن ها به یکدیگر متصل کرده است.

این زبان که میراث مشترک نسل های ایرانی و حامل حافظه تاریخی فرهنگ و تجربه زیسته این ملت است، نقشی انکارناپذیر در تقویت همبستگی ملی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران داشته و دارد. چرا که پاسداری از مرزهای یک سرزمین در کنار اقتدار و اراده ملی به صیانت از پیوندهای فرهنگی و هویتی مردمان آن نیز وابسته است.

رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه ای همواره بر اهمیت زبان فارسی و ضرورت صیانت از ظرفیت های بی بدیل آن تاکید داشتند و تقویت این زبان را از الزامات پیشرفت فرهنگی و تمدنی کشور می دانستند. تاکید ایشان بر پاسداشت زبان فارسی، یادآور این حقیقت است که زبان تنها میراثی به جا مانده از گذشتگان نیست، بلکه سرمایه زنده و مسئولیتی تاریخی در برابر نسل های آینده است. سرمایه ای که بی توجهی به آن می تواند پیوندهای هویتی جامعه را تضعیف کند و اهتمام ما آن زمینه ساز بالندگی فرهنگ و استحکام وحدت ملی خواهد بود.

امروز در روزگاری که زبان فارسی در معرض دگرگونی های شتابان و آسیب های ناشی از کم توجهی به ظرفیت های آن قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به تلاش آگاهانه و مستمر برای حفظ تقویت و گسترش این میراث گرانبها نیازمندیم.

برگزاری همایش هایی چون بزرگداشت ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار و نثرپرداز برجسته ایران، فرصتی ارزشمند برای بازشناسی توانایی های زبان فارسی، تعمیق شناخت ما از میراث مکتوب این سرزمین و پیوند دادن پژوهش های ادبی با مسئولیت امروز جامعه در قبال زبان ملی است.

بیهقی و میراث ماندگار او نشان می دهند که زبان فارسی چه ظرفیت شگرفی برای روایت تاریخ، ثبت تجربه های انسانی و انتقال اندیشه به نسل های آینده دارد.

امیدواریم این همایش با بهره گیری از دانش و پژوهش استادان و فرهیختگان گامی موثر در مسیر پاسداشت زبان فارسی و تقویت جایگاه آن در حیات فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز باشد.

با تقدیر از برگزارکنندگان، استادان، پژوهشگران و همه دست اندرکاران این رویداد علمی و فرهنگی، توفیق روزافزون همگان را در خدمت به فرهنگ و تمدن ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

همچنین پیام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط محمود شالویی مشاور وزیر فرهنگ و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، قرائت شد.

دکتر سیدعباس صالحی در پیام خود به شانزدهمین همایش ملّی و چهارمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی گفت: هر روزگاری را تاریخی است، اما هر تاریخی را آن بخت نیست که در حافظه زبان و فرهنگ یک ملت جاودانه شود." تاریخ بیهقی" از آن آثار نادری است که گذشت قرن ها نه غبار فراموشی بر آن نشانده و نه از طراوت و شکوه سخنش کاسته است.

وی افزوده است: ابوالفضل بیهقی، این دبیر بلند آوازه و سخن پرداز نکته سنج، با قلم خویش از مرز ثبت وقایع فراتر رفت و چنان به روزگار از سرگذشت آدمیان نگریست که روایت او، افزون بر گنجینه ای گرانسنگ از تاریخ ایران به یکی از درخشان ترین جلوه های زبان و ادب فارسی بدل شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در جهان بیهقی، تاریخ تنها حکایت فرمانروایان و شرح فراز و فرود قدرت نیست بلکه عرصه ظهور خوی و خصلت آدمیان، آزمون خرد و تدبیر و جلوه گاه وفاداری ها، آزمندی ها و لغزش های بشری است. او با دیده باریک بین و قلمی آراسته به خرد و بلاغت، از پس حوادث به حقیقت احوال انسانی راه می جوید و چنان استادانه میان استواری سخن و لطافت بیان پیوند می زند که هر سطر نوشته اش، هم نشانی از روزگار گذشته دارد و هم دریچه ای به تامل در احوال روزگار ما می گشاید.

دکتر صالحی در ادامه پیام آورده است: بیهقی در این اثر سترگ، زبان فارسی به مرتبه ای از پختگی و توانایی می رسد که در آن زیبایی لفظ از ژرفای معنا جدایی ناپذیر است.

وی افزوده است: قدر و منزلت بیهقی تنها به فخامت نثر و استادی در روایت محدود نمی ماند. آنچه میراث او را برای اهل اندیشه و قلم در همه روزگاران ارجمند می سازد، حرمت نهادن به حقیقت و آگاهی از مسئولیت خطیر نویسنده در برابر تاریخ است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: تامل در درستی اخبار، سنجش گفتار راویان و پرهیز از آمیختن روایت با اغراض در شیوه تاریخ نگاری او جایگاه بلندی دارد. این آموزه گرانبها به ویژه در روزگار ما که شتاب انتشار سخن گاه مجال درنگ و داوری را تنگ می کند سزاوار بازخوانی و اعتنایی دوچندان است. به یقین ما یادآور می شود که قلم، آنگاه شایسته ماندگاری است که زبان و رسایی آن با راستی انصاف و امانت همراه باشد.

دکتر صالحی در انتهای پیام آورده است: یکم آبان ماه روز بزرگداشت این قله بلند نثر فارسی و نگاهبان ارجمند حافظه تاریخی ایرانیان را گرامی می داریم و کوشش عالمانه همه استادان، مصححان و بیهقی پژوهانی را که با سال ها ممارست و پژوهش چراغ شناخت این میراث بی بدیل را فروزان نگه داشته اند ارج می نهم. امید آنکه بازخوانی آثار بزرگان ادب فارسی نه تنها مجالی برای نکوداشت شکوه گذشته، که مایه ژرف اندیشی حقیقت جویی و اعتلای فرهنگ و زبان فارسی در روزگار ما و نسل های آینده باشد.