به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین سعادتی‌فر اظهار کرد: با اجرای این طرح و اصلاح و نوسازی یک‌هزار و ۸۰۰ متر از شبکه توزیع آب، زمینه تامین پایدار آب شرب برای یک‌هزار خانوار ساکن این منطقه فراهم شده است.

او ادامه داد: سال گذشته، با پیگیری نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و تامین اعتبار مورد نیاز، عملیات ساخت مجتمع آبرسانی کوی پیام نور با حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۲۰ متر و تجهیز آن به پایان رسید و چاه مذکور وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر آبفا منطقه دزفول افزود: بهره‌برداری از این چاه نقش موثری در تامین آب شرب منطقه داشت و بخش قابل توجهی از مشکل افت فشار آب در کوی پیام نور را برطرف کرد.

او با اشاره به ضرورت اجرای فاز دوم این طرح تصریح کرد: به دلیل فرسودگی شبکه توزیع آب و پایین بودن قطر لوله‌ها در برخی معابر و خیابان‌های منطقه که در بخش‌هایی به ۲ اینچ می‌رسید، اصلاح و توسعه شبکه با هدف بهبود وضعیت آبرسانی و افزایش پایداری تامین آب شرب در دستور کار قرار گرفت.

سعادتی ادامه داد: در همین راستا، در سال جاری یک‌هزار و ۸۰۰ متر از شبکه فرسوده توزیع آب با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن با قطره‌های ۶ تا ۱۰ اینچ تعویض و نوسازی شد که با اجرای این عملیات، ظرفیت انتقال و توزیع آب در منطقه افزایش یافته و شرایط آبرسانی به مشترکان بهبود پیدا کرده است.

شهرستان دزفول حدود ۱۷۰ هزار مشترک آب دارد.