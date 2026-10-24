به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان عملیات اجرایی احداث دبستان پسرانه ۱۲ کلاسه در شهرک شهید همت و در محدوده طرح نهضت ملی مسکن، روز شنبه دوم آبان‌ماه با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی آغاز شد.

این پروژه آموزشی با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع در دو طبقه و در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.





اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه ۶۰ میلیارد تومان است که با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تأمین فضای مناسب تحصیل برای دانش‌آموزان در محدوده نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود.