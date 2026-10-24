به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه این تصادف ساعت ۲:۱۲ بامداد امروز شنبه، ۲ آبان‌ماه در محور ویس به شیبان و بین دو دستگاه تریلر و پژو رخ داد، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، خودروی پژو با سرعت غیرمطمئنه به‌شدت با قسمت عقب تریلی برخورد کرد که متأسفانه در پی این حادثه، سه مرد جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: یکی از جان‌باختگان هنگام رسیدن عوامل اورژانس فاقد علائم حیاتی بود، اما با توجه به برخورداری از شرایط انجام عملیات احیا، اقدامات احیای قلبی‌ریوی شامل ماساژ قلبی و ریوی توسط یکی از کد‌های عملیاتی حاضر در صحنه برای وی آغاز شد و هم‌زمان، انتقال او به بیمارستان نفت انجام گرفت؛ با این حال، متأسفانه با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، بازگشت علائم حیاتی حاصل نشد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی ایمن، به‌ویژه هنگام نزدیک‌شدن به وسایل نقلیه سنگین، از هرگونه عجله و رانندگی پرخطر خودداری کنند.